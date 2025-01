Asus RTX 5090D: Overclocking estremo ed epiche performance nel mondo delle schede grafiche

Asus ha recentemente svelato la potenza della sua nuova scheda grafica RTX 5090D, attirando l'attenzione degli appassionati di gaming e degli overclocker. Sottoposta a un intensivo test di overclocking da Tony Yu, General Manager di Asus Cina, la RTX 5090D ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare il podio nelle varie categorie di benchmark 3DMark. Questo articolo esplora i dettagli di questa scheda, le sue specifiche tecniche e le incredibili performance raggiunte.

Caratteristiche tecniche della RTX 5090D

La RTX 5090D, pensata esclusivamente per il mercato cinese, arriva sul mercato con specifiche che non si discostano molto dalla sua omonima globale. Tuttavia, Nvidia ha introdotto limitazioni artificiali, principalmente per rispettare le normative di esportazione degli Stati Uniti e ridurre le performance nel mining di criptovalute e nelle applicazioni di intelligenza artificiale. In particolare, la scheda è limitata a 2.375 TOPS AI , segnalando un abbassamento rispetto ai 3.352 TOPS della RTX 5090 standard.

La configurazione utilizzata da Yu per gli esperimenti di overclocking era composta da una ROG Astral RTX 5090D, affiancata da un processore Ryzen 7 9800X3D, una scheda madre Asus ROG X870E Hero e un kit di memoria G.Skill DDR5-6000 CL30. Prima di intraprendere l’overclocking, sono state effettuate importanti modifiche hardware, tra cui l'applicazione di uno shunt mod e la protezione del circuito stampato con uno strato anti-condensa. Tali accorgimenti sono stati fondamentali per raggiungere intensi risultati durante il test.

Performance di overclocking con azoto liquido

L'overclocking della RTX 5090D ha visto l'utilizzo di azoto liquido, una pratica comune tra gli overclocker esperti per garantire temperature estremamente basse. Dopo aver riempito il recipiente di azoto liquido, la scheda ha raggiunto la straordinaria frequenza di 3,4 GHz, con una memoria capace di toccare una velocità di 34Gbps . Questi valori sbalorditivi hanno permesso alla RTX 5090D di entrare nella Hall of Fame di 3DMark, superando record storici in benchmark noti come Port Royal, Fire Strike Ultra e Time Spy Extreme.

Rispetto alla frequenza standard, questo overclock ha permesso un incremento delle prestazioni fino al 16%, sebbene sia importante sottolineare che tale intensificazione non è praticabile in scenari d’uso quotidiano. La scheda grafica ha così superato una configurazione a doppia RTX 3090 Ti su Port Royal e ha letteralmente stracciato un sistema composto da quattro GTX 1080 Ti in Fire Strike, evidenziando il potenziale di questo nuovo modello.

Riuscita estetica e architettonica del chip GB202

Durante la presentazione, Tony Yu ha condiviso immagini ad alta risoluzione del chip GB202 che alimenta la RTX 5090D. Queste immagini svelano un chip che si avvicina al limite delle dimensioni massime attualmente ottenibili in termini di reticolo. Con un'area di 744 mm², questa GPU rappresenta la più grande mai realizzata nel settore consumer dai tempi della TU102, l’architettura Turing.

Le dimensioni del die denotano un incremento del 24% rispetto alla generazione precedente, e anche il package totale, comprendente cornice metallica e altri componenti, si configura come più grande rispetto all'AD102 della RTX 4090. La presentazione del die rivela dettagli significativi sull’architettura Blackwell che gestisce i blocchi essenziali della RTX 5090, dimostrando l'attenta progettazione effettuata da parte di Nvidia.

Prospettive future e attese per gli overclocker

I test iniziali condotti su questa scheda grafica confermano le elevate potenzialità di overclocking della RTX 5090D, nonostante le limitazioni imposte da Nvidia. Gli utenti e gli appassionati di prestazioni estreme possono aspettarsi una nuova era di record di overclock e benchmark, in quanto gli overclocker di tutto il mondo inizieranno a sfidare i limiti di questo prodotto.

L'innovativa architettura Blackwell, combinata con le memorie GDDR7 di Samsung da 30Gbps, si profila come una scelta convincente per tutti coloro che cercano prestazioni senza precedenti, con un’attenzione particolare da parte delle comunità di appassionati e professionisti. Sarà interessante osservare come la RTX 5090D si comporterà nel mercato, in particolare in confronto alla versione globale della RTX 5090, priva delle attuali restrizioni.