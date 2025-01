Asus presenta il nuovo ROG Flow Z13: il tablet gaming che sfida le convenzioni nel 2025

Asus, nota azienda taiwanese nel settore della tecnologia, ha recentemente svelato la nuova versione del suo tablet gaming, ROG Flow Z13, durante il CES 2024. Questo dispositivo, previsto in commercio a partire da febbraio 2025, si distingue per un design innovativo e per importanti aggiornamenti tecnici, che potrebbero ridefinire il concetto di gaming portatile. Ecco un'analisi approfondita delle novità e delle caratteristiche salienti di questo nuovo rilascio.

Potente evoluzione dei processori: Strix Halo di AMD

Il ROG Flow Z13 2025 porta con sé una delle più rilevanti innovazioni del mercato: l'implementazione dei nuovi processori AMD "Strix Halo". Questi componenti sono progettati per offrire prestazioni elevate grazie alla grafica integrata, sostituendo le schede video dedicate presenti nei modelli precedenti. Due le configurazioni disponibili al lancio, che differiscono per prestazioni e prezzo: la versione entry-level monta il chip Ryzen AI Max 390, venduto a $1.999,99, mentre la versione premium con Ryzen AI Max Plus 395 può arrivare a costare $2.199,99. Quest'ultima opzione è dotata di 16 core CPU e 40 core grafici, ideali per chi cerca il massimo della potenza. La variante base, pur essendo meno costosa, offre comunque una buona configurazione con 12 core CPU e 32 core grafici, garantendo prestazioni ottimali per la maggior parte degli utenti.

Display e raffreddamento: una combinazione vincente

Un altro elemento distintivo del ROG Flow Z13 2025 è il riguardo riservato al display. Il dispositivo è equipaggiato con uno schermo touchscreen da 13 pollici, caratterizzato da una risoluzione 2560x1600 pixel e un refresh rate aggiornato a 180 Hz. Queste specifiche promettono un'esperienza visiva coinvolgente, capace di soddisfare anche i gamer più esigenti. Per far fronte alle elevate performance dei nuovi processori, Asus ha scelto un sistema di raffreddamento efficiente, specificamente una camera di vapore in acciaio inossidabile. Questo accorgimento permette di mantenere le temperature sotto controllo, cruciali per garantire prestazioni costanti durante sessioni di gaming prolungate.

Connettività e funzionalità avanzate

La gamma di porte e connessioni del ROG Flow Z13 2025 pone il dispositivo al passo con i requisiti moderni. Il tablet include due porte USB 4, una porta USB-A 3.2 Gen 2, un'uscita HDMI 2.1 e uno slot per schede microSD UHS-II, che consentono un alto grado di versatilità nella gestione dei dati e delle periferiche. Inoltre, la presenza di una fotocamera frontale da 5 MP e una posteriore da 13 MP arricchisce le possibilità di utilizzo per videochiamate e fotografie. Sul fronte della connettività, il supporto al Wi-Fi 7 assicura che gli utenti possano godere di una rete veloce e stabile, imprescindibile per il gaming online.

Autonomia e prestazioni sui giochi

L'alimentazione del ROG Flow Z13 2025 avviene tramite un'interfaccia USB-C con Power Delivery, ma per sfruttare al meglio il dispositivo, c'è bisogno dell'alimentatore proprietario da 200W fornito in confezione. La casa produttrice dichiara una durata della batteria di 10 ore, supportata da test preliminari che mostrano un'autonomia di oltre 8 ore anche in condizioni di utilizzo intenso. In merito alle prestazioni di gioco, le primissime prove hanno evidenziato risultati promettenti: un gameplay su Helldivers 2 a risoluzione nativa 2.5K con impostazioni elevate ha consentito di mantenere 60 fps, mentre con una leggera riduzione della qualità si è raggiunto l’obbiettivo di 80 fps.

Una sfida ai dispositivi portatili consolidati

Con il lancio di questo nuovo tablet, Asus si propone di affrontare i principali competitors nel campo del gaming portatile, come il popolare Steam Deck. Tuttavia, una limitazione inerente al design del dispositivo è l'assenza del supporto per Thunderbolt 5, che impedisce l'utilizzo della nuova eGPU XG Mobile di Asus a piena potenza. Ciò potrebbe influenzare la decisione di alcuni utenti a favore di soluzioni più consolidate.

Il ROG Flow Z13 2025, con una gamma di funzionalità interessanti e un design accattivante, è pronto ad entrare nel mercato a partire da febbraio 2025 a prezzi che iniziano da $1.999,99. Sarà interessante osservare come si inserirà in un panorama sempre più competitivo e come gli utenti risponderanno a queste nuove proposte.