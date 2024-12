Assassin's Creed Shadows: il nuovo capitolo introduce la corsa dei ninja e nuove meccaniche di gioco

L'attesa per Assassin's Creed Shadows si fa sempre più intensa, con notizie fresche che rivelano diverse novità entusiasmanti per gli appassionati della serie. Il gioco, in uscita il 14 febbraio 2025, non solo porterà nuovi protagonisti all'interno dell'universo del franchise, ma includerà anche elementi iconici della cultura pop, come la popolare "Naruto run". Jonathan Dumont, direttore creativo del progetto, ha confermato queste ed altre caratteristiche in una recente intervista, accendendo l'interesse dei fan.

La "Naruto run": una novità fissata nel gameplay

Una delle aggiunte più curiose in Assassin's Creed Shadows è la possibilità di eseguire la famosa corsa a tutta velocità, nota come "Naruto run". Questo tipo di corsa, che prevede il busto inclinato in avanti e le braccia tese all’indietro, ha guadagnato notorietà grazie all'anime giapponese Naruto, nel quale i ninja eseguono questa corsa con disinvoltura. La sua inclusione rappresenta un connubio tra la cultura pop e l’impianto storico tipico della serie Assassin's Creed, creando un'esperienza di gioco che si distingue dalle precedenti.

Dumont ha rivelato che la meccanica di corsa si integra perfettamente con il sistema di movimento tra i tetti, un elemento classico della saga. Questa fusione di stili consente ai giocatori di avvicinarsi all'azione in modo innovativo e adrenalinico, rimanendo fedeli all'atmosfera della serie. La corsa agile aggiunge un ulteriore strato di coinvolgimento, richiedendo una coordinazione attenta e permettendo ai giocatori di immergersi nel ritmo del gioco.

Naoe e Yasuke: i protagonisti del nuovo capitolo

Assassin's Creed Shadows metterà in evidenza le avventure di Naoe, una shinobi femminile descritta da Dumont come "l'Assassino più veloce che abbiamo mai creato". Naoe non è solo una combattente; la sua velocità e l’uso di gadget sofisticati la rendono una figura astuta, capace di rimanere nell'ombra e scegliere dove e quando combattere. Questa enfasi sulla furtività rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai capitoli precedenti, dove le confrontazioni dirette erano spesso inevitabili.

Accanto a Naoe ci sarà Yasuke, un leggendario samurai di origini africane. La loro relazione si svilupperà in un contesto storico ricco e turbolento, ovvero il periodo Sengoku in Giappone. La trama promette di intrecciare le loro storie personali, mentre cercano di scoprire un destino comune, contribuendo così a una nuova era per il Giappone. La sinossi ufficiale, offerta da Ubisoft, sottolinea come il gioco non solo metterà in risalto le abilità dei due protagonisti, ma esplorerà anche i temi della scoperta e della connessione tra culture.

Aspettative e cambiamenti nel sistema di gioco

Con Assassin's Creed Shadows, gli sviluppatori puntano a rinnovare le meccaniche classiche di stealth e azione, offrendo un gameplay che si distacca dai precedenti capitoli. Gli appassionati possono attendersi un sistema di furtività più fluido e strategico, che consente ai giocatori di lanciarsi in missioni senza dover necessariamente ingaggiare i nemici direttamente. L'attenzione alla velocità non solo rende il gioco più dinamico, ma pone anche l'accento sulle scelte abilitative dei giocatori, incoraggiandoli a pensare in modo creativo mentre si muovono nel panorama giapponese storicamente ispirato.

Con l'arrivo della data di lancio pianificata e le attese che crescono, Assassin's Creed Shadows si presenta come una delle uscite più promettenti per gli appassionati della saga. La capacità di tessere insieme elementi storici, mitologia ninja e richiami alla cultura pop potrebbe effettivamente conquistare il pubblico, portandolo a vivere un’avventura unica e indimenticabile.