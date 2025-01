Arrivano novità per CarPlay 2: svelati i widget dell'interfaccia della prossima generazione

Un'anticipazione interessante per gli appassionati di tecnologia e automobilismo: CarPlay 2, la nuova generazione del sistema automotive di Apple, si avvicina, nonostante le promesse iniziali non siano ancora state mantenute. Il sito di Apple indica che i primi modelli saranno disponibili nel 2024. Recentemente, alcune immagini di un'interfaccia a widget hanno fatto capolino in rete, rivelando il lavoro in corso di Apple su questa innovativa versione di CarPlay.

Le immagini trapelate dell'interfaccia a widget di CarPlay 2

Oggi, un utente di X, Aaron Perris, ha condiviso una scoperta rilevante, mostrando quattro immagini dell'interfaccia a widget di CarPlay 2. I file, rinvenuti in un database dell'Unione Europea, provano attendibilmente i progressi di Apple nella realizzazione di questa nuova interfaccia, già avvistata in precedenti pubblicazioni.

Le immagini svelano una gamma di widget inclusi, tra cui:

Widget orologio : per visualizzare l'ora in diverse città.

: per visualizzare l'ora in diverse città. Widget meteo : dedicato alle previsioni del tempo.

: dedicato alle previsioni del tempo. Widget calendario : per mettere in evidenza l'evento successivo.

: per mettere in evidenza l'evento successivo. Widget combinato Navigazione & Now Playing : per una gestione simultanea della musica e della navigazione.

: per una gestione simultanea della musica e della navigazione. Widget Now Playing indipendente: dedicato esclusivamente al controllo della musica.

Inoltre, CarPlay 2 mantiene il layout familiare di colonne di app lungo il bordo sinistro dello schermo, simile all'attuale interfaccia di CarPlay.

Un'interfaccia familiare per gli utenti Apple

L'interfaccia di CarPlay 2 sembra richiamare anche l'aspetto del sistema di widget già presente su iOS, iPadOS e macOS. Questa somiglianza è un elemento positivo per gli utenti Apple, poiché garantisce una transizione più agevole all’uso della nuova interfaccia. Gli utenti già abituali della piattaforma dovrebbero sentirsi a proprio agio nella gestione delle applicazioni e delle funzioni che CarPlay 2 offre.

Tuttavia, la questione resta: perché gli widget personalizzati non sono disponibili anche per la versione attuale di CarPlay? Molti utenti hanno sollevato interrogativi, suggerendo che Apple potrebbe concentrare i propri sforzi sul miglioramento dell'interfaccia esistente, piuttosto che posticipare l'implementazione della nuova generazione.

Un futuro incerto per CarPlay 2

Con il continuo ritardo nella diffusione di CarPlay 2, ci si chiede se Apple potrà rispettare le scadenze che si è prefissata. Sebbene le nuove immagini e l'interfaccia a widget presentino un potenziale interessante, gli utenti sono sempre più impazienti per un aggiornamento che possa finalmente migliorare l'esperienza di utilizzo del sistema attuale.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi e sperare che Apple mantenga le promesse fatte. A questo punto, i commenti degli utenti su quanto trapelato finora sono più che benvenuti, poiché le aspettative sono alte e l'interesse intorno a CarPlay 2 resta forte.