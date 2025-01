Arriva l'icona Copilot in Paint: novità per i Windows Insiders

Windows Insiders stanno per ricevere un importante aggiornamento che prevede l'introduzione di un'icona Copilot all'interno di Paint, uno dei programmi di grafica più noti di Microsoft. Questa innovazione rappresenta un passo significativo nell'integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nel sistema operativo, fornendo nuove autonomie creative agli utenti. L'aggiornamento è attualmente disponibile per gli Insiders nei canali Canary e Dev e aggiunge funzionalità generative in un'unica posizione.

Nuove funzionalità con l'icona Copilot

L'icona Copilot, visibile sulla barra delle applicazioni, offre un menu a discesa con una serie di strumenti innovativi, tra cui Cocreator e Image Creator, nonché la funzione Generative Erase. Questo nuovo approccio centralizza le funzionalità di intelligenza artificiale in un'unica interfaccia, facilitando l'accesso e l'utilizzo da parte degli utenti. La presenza del Copilot in Paint sottolinea l'intento di Microsoft di rendere l'interazione con gli strumenti digitali più intuitiva e creativa, trasformando il modo in cui gli utenti concepiscono e realizzano le loro opere grafiche.

Nel corso dell'ultimo anno, Microsoft ha progressivamente integrato diverse soluzioni di generazione immagini basate sull'AI in Paint. Tra le novità introdotte ci sono opzioni di riempimento generativo e l'introduzione di Cocreator, basato sulla tecnologia DALL-E, avvenuta alla fine del 2023. Questo accentramento delle opzioni permette un’esperienza d’uso più fluida, consentendo agli utenti di avvalersi dei vari strumenti offrendo un accesso rapido a funzioni avanzate.

Aggiornamenti anche per la ricerca AI su Windows 11

Oltre all'innovazione in Paint, l'aggiornamento include anche miglioramenti significativi nella ricerca AI, disponibile previa registrazione solo per gli Insiders. Questa funzione potenziata facilita la ricerca di fotografie nel cloud utilizzando linguaggio naturale, superando i limiti precedenti che restringevano l'accesso ai soli file locali. Ora, quando gli utenti eseguono una ricerca, i file archiviati nel cloud compaiono anche insieme alle immagini salvate localmente.

Questa novità rappresenta un importante passo in avanti, consentendo accesso e gestione delle risorse digitali in modo più efficiente e semplice. Con l'implementazione di queste nuove funzionalità, Microsoft dimostra l'impegno nella creazione di strumenti sempre più adattabili e utili, mirando a migliorare l'esperienza degli utenti di Windows 11, sia a livello creativo che operativo.

Futuro promettente per gli utenti di Windows Insiders

Con queste novità, gli utenti di Windows Insiders possono attendere con curiosità altri aggiornamenti e funzionalità che arricchiranno ulteriormente l'esperienza su Windows 11. La società sembra determinata a continuare il suo percorso di integrazione dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni, fornendo strumenti che non solo semplificano ma anche ampliano le possibilità creative. La presenza dell'icona Copilot in Paint è solo un esempio di come Microsoft stia plasmando un futuro più interattivo e innovativo, dove la tecnologia e la creatività si incontrano per dare vita a progetti più ricchi e articolati.