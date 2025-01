Arriva il nuovo aggiornamento di Linux Mint e LMDE: ecco le novità di Cinnamon 6.4

Recentemente, è stato rilasciato Linux Mint 22.1, noto con il nome in codice “Xia”. Questo aggiornamento minore migliora ulteriormente l’ultima versione della distribuzione. A questa novità si aggiunge anche una notizia importante per gli utenti di LMDE 6 “Faye”, il quale ha reso disponibile il nuovo ambiente desktop Cinnamon 6.4. Questa release offre diversi miglioramenti e nuove funzionalità che promettono di arricchire l’esperienza d’uso.

L'importanza di LMDE

LMDE, acronimo di Linux Mint Debian Edition, rappresenta una proposta alternativa rispetto alla tradizionale distribuzione di Linux Mint, che è basata su Ubuntu. LMDE svolge un ruolo cruciale per gli sviluppatori di Mint, poiché funge da piano di riserva in caso si verifichino imprevisti durante lo sviluppo con Ubuntu. La combinazione di stabilità e affidabilità tipiche di Debian con l’ambiente desktop Cinnamon, che è ampiamente apprezzato per la sua usabilità, rende LMDE una scelta popolare tra molti utenti. Questa edizione permette di godere del meglio di entrambi i mondi, offrendo un’interfaccia moderna e un sistema robusto.

Aggiornamento a Cinnamon 6.4 su LMDE 6

Per chi desidera installare la versione recente di Cinnamon su LMDE, il processo risulta piuttosto semplice. È necessario aprire l’Update Manager e cliccare sul pulsante “Refresh”. A questo punto, comparirà una notifica riguardante l’aggiornamento disponibile. Dopo l’applicazione di questa notifica, l’elenco dei pacchetti aggiornabili si aggiornerà automaticamente, compreso il nuovissimo Cinnamon 6.4, ora pronto all’uso. Questa nuova versione dell’ambiente desktop introduce un tema predefinito dai toni più scuri, angoli arrotondati e un contrasto migliorato, il tutto per conferire un aspetto elegante e contemporaneo. Da segnalare anche che le finestre di dialogo e altri elementi visivi sono stati riprogettati per garantire un'esperienza più armoniosa e piacevole.

Novità e funzionalità aggiuntive

Le novità non si limitano al solo ambiente desktop. Con l’aggiornamento a LMDE 6.4, anche il rinnovato Update Manager alla versione 7.0.5 ha beneficiato di un’ottimizzazione del codice, migliorando le performance grazie all’implementazione del multithreading e del multiprocessing. Un'altra funzionalità molto attesa è la modalità Night Light, progettata per ridurre l’esposizione alla luce blu e minimizzare l’affaticamento visivo, particolarmente durante le ore serali di utilizzo. Con questo aggiornamento, LMDE supporta sia Xorg che Wayland, adattandosi automaticamente ai cambiamenti di luce naturale in base agli orari di alba e tramonto. È interessante notare come, dopo questo aggiornamento, le somiglianze tra LMDE 6 e Mint 22.1 siano tali che a una prima vista risulta praticamente impossibile distinguerli.

Il rilascio di questi aggiornamenti continua a sostenere la missione di Linux Mint di fornire un sistema operativo accessibile, moderno e performante, rispondendo così alle esigenze di una vasta base di utenti.