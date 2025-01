Apple TV+: Assente ai Premi Oscar 2024 Nonostante il Successo nelle Serie TV

Nel panorama del cinema e della televisione, Apple TV+ ha recentemente mostrato notevoli progressi con i suoi contenuti seriali, ma i risultati ottenuti sul fronte cinematografico rimangono deludenti. Le nomination agli Oscar 2024, annunciate oggi dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, confermano una realtà poco incoraggiante per il servizio di streaming, che non ha ricevuto alcuna nomination per i suoi film.

La totale assenza di nomination per i film di Apple TV+

Le nomination per la 97esima edizione degli Oscar hanno rivelato che Apple TV+ non ha ottenuto riconoscimenti in alcuna categoria significativa. Nessun film della piattaforma è stato nominato per i premi di miglior regista, miglior attore o attrice, documentario, fotografia e altre categorie. Questo mette in evidenza una mancanza di presenze di Apple nel contesto cinematografico, dove i film più attesi e di potenziale candidatura non si sono materializzati in riconoscimenti. Film come "The Tragedy of Macbeth" e "Finch" avrebbero potuto aspirare a premi, ma la loro assenza dalle nomination evidenzia le difficoltà della piattaforma.

Le sfide di Apple nel mondo del cinema

Negli ultimi anni, Apple TV+ ha visto un netto miglioramento nella produzione di contenuti per la televisione, ma la sua strategia cinematografica sembra aver perso smalto. Nel 2022, "CODA" ha segnato un traguardo storico, diventando il primo film prodotto da un servizio di streaming a vincere l'Oscar per il miglior film; un riconoscimento che ha elevato le aspettative attorno al brand. Tuttavia, da allora, Apple ha faticato a replicare quel successo, con i suoi film che non hanno saputo impressionare il pubblico e la critica come ci si aspettava. Le produzioni recenti hanno infatti mostrato performance deludenti al botteghino e una rapida transizione da uscite nelle sale a streaming diretto, a spese della qualità percepita dei contenuti.

Una nuova direzione per la programmazione cinematografica di Apple

Dopo una serie di insuccessi al box office, si rumoreggia che Apple stia rivedendo le proprie strategie cinematografiche. Secondo le ultime notizie, la compagnia investirà in un numero limitato di film proiettati nelle sale, scegliendo invece di concentrare le proprie energie su produzioni orientate al solo streaming. Questo cambiamento di rotta sembra puntare a creare contenuti più accessibili e commerciali, abbandonando quelle opere ad alto rischio di svolta artistica. Un esempio di questa nuova direzione è rappresentato dal film dedicato alla Formula 1, che mira a diventare il primo grande blockbuster estivo di Apple.

In generale, questa evoluzione nella strategia cinematografica, sebbene possa giustificare in parte l'assenza di nomination agli Oscar, non può nascondere la delusione dei fan e degli appassionati di cinema rispetto al potenziale di Apple nel settore. Anche se il mercato dei film di alta gamma non sembra più essere la priorità, l'assenza di riconoscimenti va ad appesantire la reputazione dell'azienda nel mondo del cinema, in contrasto con la sua crescente affermazione nelle serie TV.

Non resta che osservare in che modo Apple TV+ reagirà a questa situazione e quali strategie adotterà per reinserirsi nel discorso cinematografico in futuro.