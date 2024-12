Apple Maps: nuova funzionalità "Guardati intorno" disponibile online, ma con diverse limitazioni

Recentemente, Apple ha arricchito la versione Web di Apple Maps introducendo la funzione "Guardati intorno". Questa novità rende la piattaforma ancora più competitiva nel panorama delle mappe digitali, sebbene il servizio abbia richiesto un periodo di test beta durato negli ultimi mesi. La capacità di esplorare le città in prima persona è un passo significativo verso l'allineamento con le app per dispositivi mobili di Apple, ma non mancano le criticità.

Funzionalità di "Guardati intorno"

La funzione "Guardati intorno" è facilmente attivabile dagli utenti che accedono alla versione Web di Apple Maps. Per utilizzarla, è sufficiente cliccare sull'icona del binocolo, posizionata in basso a sinistra della finestra della mappa. Una volta attivata, l'utente può esplorare virtualmente il centro città di interesse trascinando l'icona sulla mappa. Questo tipo di visualizzazione simula un'esperienza immersiva, permettendo di osservare i dettagli delle strade e degli edifici come se si fosse realmente sul posto.

Nonostante l'introduzione di questa funzione, è importante notare che la versione Web non include tutte le caratteristiche disponibili nelle app per i dispositivi iOS e iPadOS. Ad esempio, mancano funzionalità fondamentali come la ricerca degli indirizzi memorizzati nei contatti e la possibilità di salvare le posizioni preferite in una libreria dedicata. Questi aspetti creano una certa distanza rispetto alle esperienze che gli utenti potrebbero avere se utilizzassero le applicazioni native di Apple.

Città coperte dalla nuova funzionalità

Sebbene "Guardati intorno" rappresenti un miglioramento, la funzionalità è attualmente attiva solo per un numero limitato di città. Al di fuori degli Stati Uniti, infatti, le città incluse nel servizio sono relativamente poche. Le località in cui gli utenti possono usufruire di questa novità comprendono Barcellona, Berlino, Amburgo, Lisbona, Londra, Madrid, Melbourne, Montréal, Monaco, Parigi, Sydney e Toronto.

È interessante notare come le città italiane non siano tra quelle supportate da questa funzione, il che limita significativamente l'accessibilità del servizio per una buona parte degli utenti a livello globale. La scelta delle metropoli da includere nel programma "Guardati intorno" potrebbe influenzare la percezione del servizio, dato che alcuni utenti potrebbero aspettarsi una copertura più ampia delle principali città europee.

Ulteriori aggiornamenti su Apple Maps

Oltre all'implementazione di "Guardati intorno", Apple ha recentemente reso la versione Web di Apple Maps compatibile con sistemi operativi Linux. Questa novità amplia ulteriormente la portata della piattaforma, permettendo a una nuova fascia di utenti di accedervi senza restrizioni. A ottobre sono stati introdotti anche sistemi di personalizzazione degli itinerari, consentendo agli utenti di pianificare i propri viaggi in modo più dettagliato.

La competizione con Google Maps continua a essere una sfida per Apple, con quest'ultima che sembra avere il sopravvento in termini di funzionalità e copertura. Tuttavia, l'azienda di Cupertino sta cercando di colmare il gap e affinare la propria offerta, rendendo Apple Maps una scelta più interessante per gli utenti, non solo su dispositivi Apple ma anche su altre piattaforme.

Resta da vedere come Apple potrà evolvere ulteriormente la propria mappa online e quali nuove funzionalità introdurrà in futuro per rimanere al passo con un settore in rapida crescita.