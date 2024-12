Apple Mappe si aggiorna: la funzione “Guardati intorno” disponibile nel browser dal 2024

A partire da luglio 2024, la versione web di Apple Mappe offre una nuova funzionalità che arricchisce l'esperienza degli utenti. Infatti, gli abbonati possono ora utilizzare la funzione “Guardati intorno”, che consente di esplorare alcune aree con immagini panoramiche a 360 gradi. Questa novità si preannuncia come una risorsa utile per tutti coloro che desiderano visualizzare i dettagli di una località prima di visitarla fisicamente.

Un'innovazione nel panorama della navigazione

La funzione “Guardati intorno” è da tempo disponibile su iOS, ma il suo debutto nel browser amplifica le possibilità di utilizzo per chi non possiede dispositivi Apple. Questa funzione si allinea a servizi simili, come Google Street View, e permette di ottenere una visione realistica di luoghi celebri e di piccole attività commerciali. Grazie a questo strumento, gli utenti possono esplorare musei, ristoranti e altri punti di interesse da una prospettiva completamente nuova e senza necessità di recarsi sul posto.

Le aree coperte dal servizio includono numerose città, tra cui molte metropoli degli Stati Uniti e diverse località internazionali. Secondo quanto riportato dal portale americano 9to5Mac, il servizio è attivo dal 11 dicembre 2024 in diverse città, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Singapore, Londra e altre località. Gli utenti possono consultare un elenco dettagliato delle città disponibili direttamente sul sito ufficiale di Apple.

Funzionalità complete per un'esperienza d'uso migliorata

Il sito web di Apple Mappe è progettato per funzionare come una vera e propria applicazione, consentendo agli utenti di ottenere indicazioni stradali sia per i trasporti pubblici, sia per gli spostamenti a piedi e in auto. Questa modernizzazione offre un accesso semplificato non solo a informazioni pratiche come orari di apertura, foto e recensioni, ma permette anche di ordinare cibo direttamente dalle schede dei luoghi visualizzati.

In aggiunta, gli utenti possono sfogliare diverse guide per scoprire ristoranti, negozi e attrazioni nei dintorni, rendendo il viaggio più agevole e pianificato. Questo approccio integrato assicura un utilizzo intuitivo della piattaforma, rendendo Apple Mappe un valido strumento di pianificazione per chi desidera esplorare nuove aree.

Accessibilità e compatibilità

La versione web di Apple Mappe è accessibile attraverso vari browser, come Safari e Chrome sui dispositivi Mac e iPad, e Chrome ed Edge per chi utilizza PC con sistema operativo Windows. Questo aspetto amplia notevolmente il raggio di azione della piattaforma, incoraggiando un numero crescente di utenti a sfruttare il servizio.

App e siti di terze parti possono integrare link a Apple Mappe per facilitare l'accesso a informazioni e indicazioni. Inoltre, Apple ha già comunicato che presto ci saranno aggiornamenti per incrementare il supporto a ulteriori lingue, browser e piattaforme, indirizzando a una crescente accessibilità per una audience globale. La continua evoluzione della piattaforma di navigazione testimonia l'impegno di Apple nel migliorare l'esperienza degli utenti, rendendo la scoperta di nuovi luoghi più semplice e coinvolgente.