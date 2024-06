Anbernic RG556: la migliore console portatile per il retrogaming

Nel corso dell’ultimo anno ho provato praticamente tutte le console lanciate da Anbernic, ma devo dire che nessuna mi ha fatto innamorare come la Anbernic RG556. Questa console mi sta regalando molte ore di divertimento e la ritengo la migliore console portatile per il retrogaming perché riesce ad unire ottime performance ad un bel display che, insieme, rendono l’esperienza di gaming piacevole e spensierata. Ne parliamo meglio in questa recensione completa.

Videorecensione

Cosa c’è all’interno della confezione

Niente di particolare da segnalare per quanto riguarda la confezione della Anbernic RG556. All’interno della scatola della RG556 troviamo la classica dotazione fornita con le console Anbernic che comprende un cavo USB-C per la ricarica, un vetro temperato da applicare sul display e, eventualmente, una microSD con molte ROM preinstallate. Nel mio caso ho optato per la Anbernic RG556 con memoria microSD da 256 GB con circa 8000 giochi al prezzo di 205 euro usando il coupon RG5568714.

Design, costruzione e specifiche tecniche

Sotto il punto di vista del design, Anbernic RG556 ricorda le console portatili da gaming di fascia alta come Steam Deck e Asus Rog Ally e si sgancia dallo “stile Switch” visto con l’ultima RG405. Nel complesso lo stile è molto piacevole e ci mette fra le mani una console grande, ma facile e comoda da tenere in mano grazie alle due comode impugnature laterali. Le dimensioni sono decisamente più importanti rispetto a quelle delle altre console Anbernic, la RG556 misura 22,3 x 9 x 1,5 cm e pesa 331 grammi, non una console tascabile quindi ma comunque un gadget facile da trasportare in uno zaino e abbastanza grande da essere utilizzato senza fatica.

La disposizione di tasti, pulsanti dorsali, levette e freccette è classica con l’aggiunta di bilanciere del volume e tasto di accensione e spegnimento nella parte alta e di due piccoli tasti sotto le frecce di sinistra per il ritorno alla home e per il richiamo rapido del menu di emulazione. Nella parte bassa della console troviamo jack audio da 3,5mm, porta USB-C e slot microSD. Sul retro troviamo anche un discreto doppio speaker e nella parte alta una bocchetta di areazione sfruttata dalla piccola ventolina, ben visibile nel modello trasparente, per tenere sotto controllo la temperatura della console.

La costruzione in plastica è di qualità soddisfacente, in linea con le altre console dello stesso brand, e ci mette a disposizione due colorazioni: un nero opaco semplice e piacevole ed una sgargiante colorazione blu trasparente che permette di vedere la componentistica interna della console e che mi è piaciuta moltissimo.

Ottima la qualità di tasti ed analogici con i primi che hanno un bel feedback ed un ottimo livello di precisione e con gli analogici che risultano comodi e precisi da utilizzare anche quando si è comodamente sdraiati sul divano.

Hardware, display e specifiche tecniche

Dentro al case trasparente della Anbernic RG556 troviamo uno dei migliori hardware per il retrogaming in circolazione composto da un processore octa core Unisoc T820 (EUV 5G SOC a 6 nm 1x A76 @2.7GHz, 3x A76 @2.3GHz, 4x A55@2.1GHz), GPU quad core Mali G57 @850MHz, 8 GB di RAM LPDDR4X ed 128 GB di memoria interna UFS 2.2 espandibili tramite microSD. Completano la parte tecnica WiFi 6 che permette anche di trasmettere lo schermo grazie a Moonlight, Bluetooth 5.0, giroscopio a 6 assi, un discreto speaker, l’uscita video 1080p tramite porta USB-C e i motori per la vibrazione che però ho trovato di bassa qualità e particolarmente zanzarosa. Buona anche la batteria da 5.500 mAh che ci consente di giocare per 6/8 ore, anche se l’autonomia cambia in maniera importante in base all'emulatore utilizzato e alla luminosità del display.

Molto bello lo schermo touch basato su un pannello AMOLED da 5,48 pollici con risoluzione FullHD da 1920×1080 pixel che offre colori brillanti e molto piacevoli ed una luminosità massima elevata che ci permette di giocare anche all’aperto senza difficoltà. a patto di non rimanere sotto la luce diretta del sole. Uno schermo quindi molto piacevole che si adatta bene ad ogni tipologia di titolo e di console, anche grazie alla possibilità di modificarne formato e forzature delle impostazioni.

Esperienza d'uso: gaming ed emulazione

Il vero punto di forza delle console Anbernic è il doppio sistema operativo che combina una versione abbastanza pulita di Android 13 ad una interfaccia personalizzata dedicata esclusivamente all’emulazione.

La presenza di Android 13 consente anzitutto di usare la console come un qualsiasi smartphone e ci permette di installare giochi, app ed emulatori presenti nel Play Store e su Aptoide e di ampliare notevolmente le possibilità di utilizzo e di sfruttarla quasi come un tablet. Android farà, oltretutto, la felicità degli utenti più esperti che avranno maggior controllo sulla console e che potranno gestire al meglio tante piccole sfaccettature che un casual gamer non noterebbe ed apprezzerebbe.

Ma la vera chicca è il sistema di emulazione proprietario che mette a disposizione dell’utente un'interfaccia, richiamabile semplicemente premendo il tasto fisico in basso a sinistra sulla console, che mostra console e rom emulabili e ci permette di giocare a tutti i nostri titoli in tutta semplicità. Una volta lanciato l’emulatore che ci interessa abbiamo anche la possibilità di personalizzare il funzionamento e possiamo, ad esempio, cambiare la risoluzione riducendola per migliorare le performance dei titoli più impegnativi, cambiare l’aspetto del display modificando il formato utilizzato, variare la mappatura dei tasti e molto altro. Il software è quindi semplice da usare, ma da profondità e possibilità di personalizzazione adatte a soddisfare gli utenti più pretenziosi ed esperti di retrogaming.

Grazie al suo sistema integrato, la Anbernic RG556 riesce ad emulare: Android, PlayStation 2, Nintendo Wii, Nintendo GameCube, Nintendo 3DS, PSP, Dreamcast, PlayStation 1, Nintendo 64, GameBoy Advance, GameBoy Color, Super Nintendo, Sega Saturn, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC e N-Gage.

Inoltre, la combinazione di un software immediato e delle quasi 9000 ROM presenti nella microSD da 256 GB venduta insieme con la console, ci mettono fra le mani una console pronta all’uso e perfetta per giocare fin dalla prima accensione.

Per valutarne al meglio le prestazioni, ho voluto utilizzare la console con i preset preimpostati di fabbrica per i vari emulatori, senza quindi andare a modificarne i parametri consapevole del fatto che un utente più esperto saprà dove mettere le mani sui settaggi per migliorare le prestazioni ma che un utente standard andrà semplicemente ad accontentarsi delle prestazioni offerte dalla console nella sua configurazione iniziale.

Lato prestazioni dobbiamo fare una distinzione a livello di prestazioni fra tutte le console fino a PS1, Nintendo 64 e PSP e le successive. Le console più vecchie e generalmente fino a PlayStation 1 e Nintendo 64, PSP compresa, funziona in maniera assolutamente impeccabile e forniscono prestazioni eccellenti, senza scatti e senza rallentamenti. Faccio poi un passo in avanti parlando di Nintendo DS e 3DS dove la qualità dell’emulazione rimane alta, ma si potrebbe riscontrare qualche problema, soprattutto in termini pratici, con la gestione del doppio display.

Facciamo poi un’ultima distinzione con console più potenti e recenti parlando di PlayStation 2, Nintendo GameCube e Nintendo Wii. GameCube funziona bene, non ho notato rallentamenti e problemi ed altrettanto bene vengono emulati i giochi di PS2 e Wii dove le prestazioni sono generalmente più che buone con una riproduzione media fra i 30 e i 60 fps, ma qualche gioco particolarmente pesante che potrebbe subire qualche rallentamento, ma niente che possa danneggiare sensibilmente la giocabilità e l’esperienza utente.

Andando a tirare qualche conclusione posso sicuramente affermare che la Anbernic RG556 è la migliore console portatile per il retrogaming che ho provato in questi anni perché riesce ad unire un ottimo hardware, un bel display e un’emulazione eccellente, il tutto per 205 euro nella versione con microSD da 256 GB usando il coupon RG5568714.

Immagini e foto di Anbernic RG556