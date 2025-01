AMD svela le potenzialità del nuovo Ryzen AI MAX 395+: il rivale dei chip di fascia alta

Nelle ultime ore, il mondo della tecnologia ha ricevuto una notizia significativa riguardante il nuovo processore AMD Ryzen AI MAX 395+. Questo chip, parte della famiglia Ryzen 300/Zen 5, ha fatto la sua comparsa su Geekbench, rivelando prestazioni elevate che si avvicinano a quelle del ben noto Ryzen 9 7950X per desktop. Previsto per essere montato nel laptop Asus ROG Flow Z13, il cui reveal è atteso al CES di gennaio, il Ryzen AI MAX 395+ promette di attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia e dei professionisti.

Caratteristiche principali del processore Ryzen AI MAX 395+

Il Ryzen AI MAX 395+ è progettato per eccellere nel segmento delle workstation portatili di fascia alta. Questo processore fa parte della linea di APU “Strix Halo” di AMD, che combina i core Zen 5 con una GPU integrata basata sull'architettura RDNA 3.5. Con un'ampia gamma di applicazioni, dalle attività di gaming a quelle di produttività e creazione di contenuti, queste APU mirano a fornire un'alternativa potente e all-in-one per gli utenti professionali e i gamer più esigenti.

La serie Strix Halo si distingue poiché non presenta equivalenti diretti tra le proposte di Intel. Questo dato evidenzia la strategia di AMD nel voler occupare uno spazio innovativo nel mercato, puntando su un'integrazione di componenti che offre elevate prestazioni in un design compatto.

Prestazioni e benchmark sul Ryzen AI MAX 395+

Stando ai dettagli rivelati, il Ryzen AI MAX 395+ è provvisto di un'architettura robusta, con 16 core e 32 thread, in grado di operare a frequenze che vanno dai 3 GHz ai 5.1 GHz. Questi numeri, uniti ai 64 MB di cache L3 e ai 16 MB di cache L2, danno vita a performance elevate che si riflettono anche nei risultati di Geekbench. Su piattaforma, il nuovo chip ha rivelato punteggi di 2928 in single-core e 19484 in multi-core, valori che lo collocano su livelli comparabili al Ryzen 9 7950X da desktop.

In particolare, il Ryzen AI MAX 395+ ha mostrato un incremento del 22% nelle prestazioni multi-core rispetto al suo predecessore, il Ryzen 9 7945HX. Questa evoluzione non solo segna un passo avanti nelle capacità del laptop, ma segnala anche un cambiamento significativo per AMD nel rafforzare la sua offerta nei laptop di alta gamma.

La GPU integrata: un'accelerazione per il gaming e le applicazioni grafiche

Un aspetto cruciale dell'APU Ryzen AI MAX 395+ è la GPU integrata, denominata Radeon 8060S. Questa GPU vanta un'impressionante configurazione con fino a 40 Compute Units e supporto per memorie LPDDR5X-8000. Un dato interessante è la sua capacità di superare del 25% le prestazioni della Radeon RX 7600 dedicata, suggerendo che la Radeon 8060S potrebbe competere efficacemente anche con le prossime GPU mobile della serie RTX 5060.

Queste specifiche promettono non solo esperienze di gioco fluide, ma anche ottime performance in applicazioni che richiedono potenza grafica, rendendo il Ryzen AI MAX 395+ una scelta notevole per i professionisti dell'arte visiva e per i videogiocatori. AMD si sta quindi posizionando per sfidare anche i chip Apple Silicon, posizionando così questo lancio come una risposta diretta alla crescente domanda di laptop ad alte prestazioni.

L'attesa per la presentazione ufficiale al CES 2024

La community tech è in fermento per l'imminente presentazione ufficiale della serie Strix Halo, prevista al CES della prossima settimana. AMD non solo svelerà il Ryzen AI MAX 395+, ma presenterà anche altre novità interessanti, tra cui Krackan Point e la famiglia RDNA 4. Quest’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per l'azienda californiana di consolidare la propria leadership nel mercato delle APU per laptop, mirando a soddisfare le crescenti esigenze di soluzioni integrate potentemente caratterizzate nel panorama tecnologico attuale.