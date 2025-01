AMD rivoluziona il gaming mobile: presentati i nuovi processori e GPU al CES 2025

All'inizio del 2025, AMD ha svelato una serie di processori avanzati che promettono di modificare il panorama del gaming su dispositivi mobili. L'accento è posto su prestazioni straordinarie e innovazioni nel settori della tecnologia, rendendo i nuovi prodotti entusiasmanti sia per i videogiocatori che per i creatori di contenuti. Tra le novità chiave, troviamo i processori Ryzen 9 9955X3D e una nuova generazione di GPU che si basa sull'architettura RDNA 4. Questi sviluppi sono indicativi dell'impegno di AMD nel settore, in un mercato in continua evoluzione.

Ryzen mobile e la tecnologia X3D: un passo avanti per gamer e creator

Nel contesto dei nuovi annunci, AMD ha enfatizzato l'espansione della tecnologia 3D V-Cache sui propri processori mobili. Al vertice della nuova gamma c'è il Ryzen 9 9955X3D, creato per soddisfare le esigenze di gamer e creator. Questo processore presenta caratteristiche tecniche che non possono passare inosservate. Con 16 core e 32 thread, il Ryzen 9 9955X3D offre una frequenza massima di boost che arriva fino a 5,7 GHz, un aspetto che conferisce prestazioni eccellenti nelle applicazioni più impegnative. Inoltre, grazie alla generazione avanzata di 3D V-Cache, il chip è dotato di 144 MB di cache totale, il che supporta download rapidi e flussi di dati fluidi.

Oltre al 9955X3D, AMD ha presentato altre due varianti nel proprio portafoglio: il Ryzen 9 9955, anch'esso con 16 core, e il Ryzen 9 9850X, munito di 12 core. Questi processori sono stati progettati con l'intento di garantire prestazioni elevate per i notebook dedicati sia al gaming che alla produttività. Nessuna informazione è stata divulgata riguardo al costo, ma si prevede che tutti e tre i modelli saranno disponibili su laptop a partire dal primo semestre del 2025, un periodo di attesa che i fan del gaming mobiliare si augurano non sia eccessivo.

Ryzen Z2: innovazione per il gaming portatile

In aggiunta ai modelli precedenti, AMD ha fatto un'importante dichiarazione riguardo al Ryzen Z2, un processore concepito per specifici dispositivi di gaming portatile, come il Legion Go, ROG Ally e Valve Steam Deck. Sfruttando l'architettura grafica RDNA 3, il Ryzen Z2 offre performance elevate e una notevole efficienza energetica, punti cruciali per i dispositivi portatili che devono durare a lungo.

La nuova famiglia di processori Z2 comprende tre varianti: il Ryzen Z2 Extreme con 8 core e 16 thread, dotato di una frequenza di boost di 5,0 GHz e 16 unità grafiche; il Ryzen Z2 standard con le stesse configurazioni di core e thread, ma una frequenza di boost maggiorata a 5,1 GHz e 12 unità grafiche; infine, il Ryzen Z2 Go, un'opzione più leggera con 4 core e 8 thread, con una frequenza di 4,3 GHz e, anch'esso, 12 unità grafiche. Questi nuovi processori cominceranno a essere integrati nei PC portatili a partire dal primo trimestre del 2025, segnando un'ulteriore evoluzione nel settore.

La presentazione di questi nuovi processori e GPU da parte di AMD pone di nuovo l'azienda in una posizione di leadership nel mercato della tecnologia. Con l'introduzione dei modelli Ryzen 9955X3D e Z2, AMD continua a dimostrare il proprio impegno nell'offrire prodotti che uniscono potenza e versatilità nel gaming e nella creazione di contenuti. Il salto generazionale rappresentato dall'architettura RDNA 4, infine, promette un'esperienza di gioco sempre più immersiva e coinvolgente per tutti gli utenti.