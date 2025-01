AMD rinvia la presentazione delle nuove GPU RDNA 4 al CES 2025: dettagli sull'assenza e piani futuri

In occasione del recente CES 2025, AMD ha comunicato che la tanto attesa presentazione delle nuove GPU RDNA 4 non ha avuto luogo, nonostante l’azienda avesse anticipato qualcosa alla stampa. La mancanza di tempo durante il keynote ha portato a una decisione di differire il lancio per garantire una presentazione adeguata del prodotto. Questo sviluppo ha attirato l'attenzione degli esperti del settore e degli appassionati di tecnologia, che ora attendono ulteriori informazioni sul futuro delle GPU AMD.

Assenza delle GPU RDNA 4: spiegazioni da AMD

Durante un incontro post-evento, David McAfee e Frank Azor, due degli executive di AMD, hanno condiviso i motivi dietro l'assenza delle nuove schede grafiche RDNA 4 al CES. Secondo quanto dichiarato da McAfee, non ci sono stati problemi di sviluppo: i chip sono in fase di test nei laboratori e stanno raggiungendo risultati promettenti in termini di prestazioni e consumi. L’assenza delle GPU dal keynote è stata attribuita all’esiguo tempo a disposizione, solo 45 minuti, ritenuto insufficiente per presentare efficacemente un prodotto così complesso.

McAfee ha sottolineato che le presentazioni di prodotti grafici necessitano di una spiegazione dettagliata per mettere in luce i progressi fatti e per onorare le innovazioni apportate. "Volevamo assicurarci di coprire adeguatamente i miglioramenti hardware e software, la nuova tecnologia e il supporto FSR4," ha dichiarato McAfee, evidenziando l'importanza di comunicare chiaramente ai consumatori i vantaggi delle nuove schede grafiche.

Focus sui giocatori e innovazioni attese

AMD ha rivelato che lo sviluppo delle GPU RDNA 4 è stato concepito principalmente per soddisfare le esigenze dei giocatori, in particolare quelli che cercano soluzioni di alta gamma al di sotto dei mille dollari. Le nuove schede grafiche promettono un notevole miglioramento nelle prestazioni di ray tracing e un potenziamento delle capacità di machine learning e intelligenza artificiale. Questo avanzamento rappresenta un passo significativo nell'evoluzione delle schede grafiche, mirando a offrire esperienze di gioco più immersive e dettagliate.

Il pubblico di appassionati e gamers è in attesa di informazioni più dettagliate riguardanti i miglioramenti specifici delle RDNA 4, che potrebbero includere non solo performance elevate ma anche aggiornamenti significativi sui driver e sul supporto software. L'intenzione di AMD è quella di costruire un ecosistema solido intorno a queste nuove tecnologie, contribuendo così a un'esperienza di gaming ottimale.

Piani futuri e anticipazioni dagli executive

AMD prevede di rivelare ulteriori dettagli sulle GPU RDNA 4 nel corso del primo trimestre del 2024. Azor ha confermato che, sebbene avessero cercato di includere le nuove GPU durante il keynote, fattori esterni, come le comunicazioni previste da NVIDIA, hanno costretto l’azienda a posticipare la presentazione. Azor ha commentato: "Perché non aspettare e vedere quali annunci faranno i nostri concorrenti? Qualsiasi iniziativa da parte nostra per rispondere andrà a beneficio del mercato, e questo è positivo per i giocatori."

Gli executive hanno espresso chiaramente il desiderio di dare a RDNA 4 la visibilità che merita, promettendo una presentazione completa che fornirà informazioni dettagliate su specifiche, prestazioni e posizionamento sul mercato. Ciò implica che i fan del brand dovranno tenere alta l’attenzione, in attesa di annunci ufficiali che sveleranno il potenziale delle nuove schede grafiche. Non resta che attendere il trimestre in corso per avere conferme e dettagli specifici sulle tanto attese GPU di AMD.