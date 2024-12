AMD e Intel al CES 2025: la battaglia tra Krackan Point e Lunar Lake

Mentre il CES 2025 si avvicina, cresce l'attesa per le nuove architetture dei processori che AMD e Intel presenteranno, in particolare nel settore dei notebook. Le recenti indiscrezioni, diffuse tramite benchmark su Geekbench, offrono un'anteprima delle prestazioni delle prossime APU AMD, in particolare il modello Krackan Point, in competizione diretta con la nuova piattaforma Intel Lunar Lake. Con l'obiettivo di conquistare il mercato mainstream, AMD e Intel si preparano a sfidarsi con innovazioni promettenti.

I dettagli di Krackan Point: l'APU economica di AMD

AMD è pronta a lanciare la sua nuova linea di APU durante il CES 2025. Krackan Point, designato con il nome in codice KRK, è previsto come un'opzione accessibile per chi cerca prestazioni adeguate senza dover affrontare spese eccessive. Questa nuova architettura entrerà nella categoria budget, mentre una versione più potente, Strix Halo, si posizionerà nella fascia alta. Krackan Point sarà parte del marchio Ryzen AI 300, da sempre sinonimo di prestazioni elevate a prezzi competitivi.

Le prime informazioni ci svelano che un benchmark, trapelato su Geekbench, ha registrato le prestazioni di un Engineering Sample del Krackan Point, identificato con il codice OPN "100-000000713-40_Y" e designato come Ryzen AI 7 350. Questo modello è stato testato su un laptop Acer Swift Go 16, in arrivo nel 2025. La configurazione tecnica mostra un processore octa-core, composto da quattro core Zen 5 e quattro core Zen 5c, con frequenze che toccano i 2GHz in fase di base e i 5,05GHz nel boost. Come da tradizione, l'APU presenta 16MB di cache L3 e 8MB di cache L2, ulteriori indicatori delle sue capacità di elaborazione.

Prestazioni in benchmark: il confronto con Intel Lunar Lake

I risultati dei test effettuati sul Ryzen AI 7 350 parlano chiaro: con punteggi di 2677 nel test single-core e 11742 nel multi-core, questo processore si colloca in diretta sfida con il Core Ultra 7 258V di Intel, basato sull'architettura Lunar Lake, superandolo leggermente. Tuttavia, sebbene il Krackan Point si dimostri competitivo, è importante notare che viene surclassato rispetto al più potente Strix Point, il quale offre il 50% in più di core e thread, oltre a un TDP maggiore. Allo stesso tempo, il Ryzen AI 7 350 mostra miglioramenti del 5% nelle prestazioni single-core rispetto all’architettura precedente, Hawk Point, contrariamente a quanto osservato nel multi-core, dove i risultati sono leggermente inferiori.

Ecco un riepilogo dei benchmark analizzati:

| CPU | Nome in codice | Single-Core | Multi-Core | |------------------------|------------------------|-------------|------------| | Ryzen AI 7 350 | Krackan Point | 2677 | 11742 | | Ryzen AI 9 HX 370 | Strix Point | 2887 | 15244 | | Ryzen 7 8840H | Hawk Point | 2540 | 12532 | | Core Ultra 7 258V | Lunar Lake | 2669 | 11075 |

Un mercato competitivo e le sfide future

Krackan Point si prospetta come una soluzione da considerare, con un prezzo d’ingresso attorno ai 799 dollari per i laptop Copilot+. Il sistema sarà dotato di una GPU integrata denominata Radeon 880M, con otto Compute Unit RDNA 3.5, ovvero un passo indietro rispetto alle 16 CU della Strix Point. Ancora sconosciuta è la configurazione interna, ma stanno emergendo voci riguardanti un possibile layout dual-CCX, supportato da un bus ad anello e cache L3 dedicate a ciascuna tipologia di core.

La competizione con la piattaforma Lunar Lake di Intel si preannuncia serrata. Test precedenti hanno evidenziato che la GPU Arc 140V di Intel, basata su Lunar Lake, potrebbe offrire performance superiori rispetto alla Radeon 890M di Strix Point. Con l’arrivo di Krackan Point, è ragionevole aspettarsi che questo divario possa accentuarsi, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni della grafica integrata.

L'ultimatum del CES 2025

Il CES 2025 rappresenterà una tappa fondamentale per AMD, dove verranno rivelati ufficialmente tutti i dettagli su Krackan Point e Strix Halo. Questo evento non solo metterà in luce le nuove strategie di AMD nell’ambito dei processori, ma stabilirà anche le fondamenta di una nuova ed entusiasmante rivalità tra i colossi del settore. L’attenzione del pubblico e degli esperti si concentrerà sul come queste innovazioni influenzeranno il mercato e le scelte degli utenti.