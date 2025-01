AMD avvia un sondaggio per il supporto di GPU nella piattaforma ROCm

La società AMD ha lanciato un sondaggio per raccogliere opinioni dalla comunità sugli utilizzi delle schede grafiche che desidererebbero fossero supportate dalla piattaforma ROCm. Questa iniziativa è emersa in seguito all'acquisizione di Nod.ai, mirata a potenziare l'ecosistema di calcolo AMD. L'ingegnere coinvolto ha condiviso il post sulla pagina GitHub dedicata al supporto di ROCm, avviando così un dialogo tra gli utenti e l'azienda.

Le GPU incluse nel sondaggio

Il sondaggio in corso propone una selezione di diverse serie di schede grafiche, comprendenti le più recenti RX 7000 basate sull'architettura RDNA 3, seguite dalla serie RX 6000 che utilizza RDNA 2. Le categorie di GPU comprendono anche le APU mobile Phoenix, appartenenti anch'esse a RDNA 3, oltre a Strix e Strix Halo, che ricadono sotto la nuova architettura RDNA 3.5, fino a includere RDNA 1 e le architetture precedenti. Al momento, sono alte le preferenze per la serie RX 6000, che si attesta al primo posto, seguita da Strix/Strix Halo e RX 7000.

Per i meno esperti, è utile sapere che ROCm rappresenta un'alternativa alla tecnologia CUDA sviluppata da NVIDIA, con l'intento di supportare massicciamente il calcolo scientifico e l'intelligenza artificiale.

Opinioni della comunità sul supporto ROCm

Tra i commenti degli utenti sul sondaggio, sono emerse richieste specifiche riguardo al supporto di ROCm. La richiesta più popolare è quella di estendere il supporto a tutte le GPU dotate di 16GB o più di VRAM, compresi anche i modelli integrati che possono utilizzare la memoria DRAM di sistema per raggiungere questa capacità. Un altro suggerimento ambizioso ma ben accolto è quello di includere nel supporto tutte le schede grafiche degli ultimi 5-6 anni, migliorando così le possibilità di utilizzo per una vasta gamma di utenti.

Supporto attuale della piattaforma ROCm

Al momento, ROCm supporta tutte le moderne GPU AMD Instinct, in particolare quelle strutturate secondo le iterazioni dell'architettura CDNA, dedicate alle applicazioni di calcolo ad alte prestazioni. Le schede grafiche workstation più recenti di AMD sono compatibili con ROCm su Linux, ma il supporto per i prodotti Radeon e su sistemi Windows è più limitato.

Per quanto riguarda Linux, le uniche GPU Radeon attualmente supportate includono la serie RX 7900 e la Radeon VII. Su Windows, le serie RX 6000 e tutte le GPU desktop RX 7000 possono utilizzare ROCm, pur con alcune eccezioni. Per esempio, le RX 6700 e RX 6750 XT hanno accesso solo al Runtime, non completando l'intero SDK HIP. Inoltre, le workstation come la Radeon Pro W7900 e modelli inferiori fino alla W6600 sono incluse nel supporto, sebbene con alcune limitazioni. Al momento, le GPU per dispositivi mobili non ricevono supporto da ROCm.

Cosa offre ROCm

ROCm è una piattaforma software open-source ideata da AMD per semplificare l'esecuzione di applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale su GPU AMD. Diversamente da CUDA, la tecnologia di NVIDIA, ROCm non è compatibile con tutte le GPU AMD prodotte a partire dalla metà degli anni 2000, ma si concentra su soluzioni moderne e avanzate, rendendola una scelta strategica per gli sviluppatori e i ricercatori attivi nell'ambito del calcolo intensivo.