Amazon stringe le maglie: vigilanza serrata contro le recensioni false degli influencer

Amazon, leader indiscusso dell'e-commerce, ha intrapreso una decisa azione per contrastare le recensioni false che inficiano la credibilità della propria piattaforma. Questo intervento si colloca in un contesto più ampio di maggiore regolamentazione, rappresentata dalle recenti decisioni adottate dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti. La mobilitazione del colosso di Seattle non solo mira a tutelare gli utenti, ma anche a rafforzare la propria reputazione commercialmente.

Le indagini sugli influencer: un giro di vite necessario

A partire da questo mese, Amazon ha avviato una massiccia campagna di verifica per scrutare il comportamento degli influencer che pubblicano recensioni sui prodotti. La piattaforma ha iniziato ad inviare email mirate a diversi personaggi del web, chiedendo loro di fornire chiarimenti sulle loro relazioni con i venditori e sulle modalità di promozione che utilizzano. "Stiamo indagando sulle recensioni e vorremmo discutere delle tue interazioni con il venditore riguardo a questo prodotto", è il messaggio standard contenuto nelle comunicazioni. Queste sono accompagnate da un questionario di ben undici domande che riguardano specificamente il rapporto di marketing e la presenza sui social media.

Questo approccio proattivo vuole smascherare pratiche poco etiche che danneggiano non solo i consumatori, ma anche i venditori onesti. La tempistica di questa iniziativa non è casuale: coincide con l'entrata in vigore delle nuove regole stabilite dalla FTC, che prevede sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 51.744 dollari per ogni recensione pagata. Di conseguenza, le misure di Amazon si presentano come un tentativo evidente di eliminare il problema a monte.

Questionari e indagini: l'efficacia dell'iniziativa

Sebbene la mossa di Amazon possa sembrare determinata, resta da capire se questi questionari si riveleranno realmente utili per fermare le irregolarità. Infatti, non si può escludere che alcuni influencer possano semplicemente ignorare queste comunicazioni, sopprimendo le email senza darle seguito. Inoltre, nonostante Amazon dispona già di sofisticati strumenti automatici per identificare le recensioni false, tali sistemi non sono infallibili. Nell'ultimo anno, oltre 250 milioni di recensioni sospette sono state bloccate, ma c'è sempre il rischio che alcune sfuggano al controllo.

Chris McCabe, ex dirigente di Amazon, mette in guardia sui rischi che i venditori di prodotti possono correre: “Dovranno prestare grande attenzione nel selezionare con quale influencer interagiranno, soprattutto su piattaforme come TikTok. La casa madre sta imprimendo un’accelerazione nelle indagini e i venditori sono esposti al rischio di sospensioni se si affidano a influencer poco fidati.”

Giocare secondo le regole: il monito per i creator

Per gli influencer e i creator che guadagnano attraverso la vendita su Amazon, la comunicazione della piattaforma è chiara: è fondamentale attenersi alle normative e comportarsi in modo etico per evitare sanzioni e la possibile perdita dell’account. Amazon, infatti, è determinata a ripulire il proprio sistema di recensioni implementando misure drastiche, tra cui cause legali per perseguire le “fabbriche” di recensioni false.

Non da ultimo, il gigante dell'e-commerce ha recentemente lanciato Haul, una nuova piattaforma destinata a competere con marchi come Shein e Temu, attraverso offerte e prezzi altamente competitivi. Con tutte queste iniziative, Amazon sta mettendo in chiaro la sua posizione sulla questione delle recensioni e dell'affidabilità nel mondo digitale, sottolineando un'epoca di maggiore serietà e responsabilità nel mercato online.