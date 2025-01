Allerta sicurezza: rilevata una nuova campagna malware che attacca i siti WordPress

Negli ultimi giorni, la sicurezza informatica ha lanciato un campanello d'allarme per gli utenti dei siti WordPress. Sucuri, un'azienda specializzata nel monitoraggio delle minacce online, ha messo in luce una campagna malware insidiosa che prende aimè di mira i siti e-commerce basati su questo noto CMS. Gli attacchi avvengono in modo mirato, colpendo le pagine di checkout, dove i dati finanziari degli utenti possono essere rubati con tecniche altamente sofisticate. È fondamentale restare informati e adottare misure di protezione per evitare di cadere nella trappola di questi cybercriminali.

Tecniche d'attacco: come gli skimmer colpiscono WordPress

L'ultimo metodo utilizzato dai criminali informatici per attaccare i siti WordPress sfrutta una tecnica nota come skimmer. Come spiegato dalla ricercatrice Puja Srivastava, questi attacchi avvengono attraverso l'iniezione di codice JavaScript dannoso nei database di WordPress. Questo rende particolarmente complesso l'individuazione delle intrusioni. In sostanza, chi gestisce il sito rischia di non accorgersi di nulla, mentre i criminali riescono a raccogliere dati sensibili come numeri di carte di credito, date di scadenza e codici CVV.

L'iniezione del codice non si limita a compromettere i normali funzionamenti delle pagine web, ma consente ai cybercriminali di raccogliere informazioni preziose attraverso tecniche di crittografia. Queste tecniche sono progettate per "mimetizzare" i dati in uscita, rendendo molto difficile la loro tracciabilità. Gli autori della campagna possono così raccogliere queste informazioni in modo furtivo, senza lasciare alcuna traccia evidente.

Rischi e precauzioni: come difendersi dagli attacchi

La sicurezza di WordPress ha già subito attacchi simili in passato. Solo a settembre 2023, una vulnerabilità presa di mira aveva messo a rischio ben 6 milioni di siti. Le conseguenze di attacchi informatici come questo possono essere enormi, danneggiando non solo i proprietari dei siti, ma anche la fiducia degli utenti. Per tale motivo, Sucuri fornisce consigli preziosi per contrastare questa minaccia.

Gli esperti suggeriscono che gli amministratori dei siti eseguano controlli approfonditi sui widget HTML personalizzati nel pannello di amministrazione di WordPress. Accedendo alla dashboard wp-admin, dovrebbero navigare verso Aspetto – Widget e verificare la presenza di eventuali tag sospetti o anomali. Una scrupolosa verifica aiuta a identificare eventuali falle potenziali prima che possano essere sfruttate dai criminali.

In aggiunta, è fondamentale mantenere WordPress aggiornato, così come i temi e i plugin utilizzati. Gli aggiornamenti regolari, infatti, possono risolvere potenziali vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da attaccanti.

Un firewall per applicazioni web: la chiave per una maggiore protezione

Implementare un firewall per applicazioni web rappresenta un passo decisivo per proteggere i visitatori e mantenere integra la reputazione del sito. Questo strumento funge da scudo contro le minacce informatiche, monitorando il traffico in entrata ed erogando protezione in tempo reale. Un WAF efficace è in grado di identificare e bloccare immediatamente eventuali tentativi di intrusione, assicurando che i dati degli utenti rimangano al sicuro.

La lotta contro il malware è una battaglia continua e richiede attenzione costante e misure di sicurezza appropriate. Adottare le giuste precauzioni e informarsi sulle ultime minacce è essenziale per chi gestisce un sito WordPress, specialmente quelli orientati all'e-commerce, dove il rischio di danni finanziari è particolarmente elevato.