Al CES 2025 NVIDIA presenta DLSS 4, la nuova tecnologia di rendering per schede grafiche RTX

NVIDIA ha svelato il suo nuovo DLSS 4 durante il CES 2025, una pietra miliare nel campo del rendering neurale per le schede grafiche GeForce RTX della serie 50. Questa versione avanzata promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco, aumentando notevolmente il frame rate grazie a innovazioni significative, in particolare la Multi Frame Generation, capace di generare fino a tre fotogrammi aggiuntivi per ciascun fotogramma realizzato in modo tradizionale.

Cosa offre DLSS 4

Il DLSS 4 rappresenta un progresso sostanziale nelle prestazioni grafiche, permettendo un incremento del frame rate fino a otto volte rispetto ai metodi di rendering tradizionali. Sulla nuova GeForce RTX 5090, i giocatori possono aspettarsi un'esperienza di gioco in 4K a 240 FPS con ray tracing attivato, come evidenziato in un video dimostrativo dell'azienda.

La Multi Frame Generation è senza dubbio la caratteristica principale di questo aggiornamento, ma ci sono anche altre novità degne di nota. I modelli di intelligenza artificiale sono stati aggiornati con l'implementazione dell'architettura "transformers", utilizzata anche per applicazioni di elevata tecnologia come ChatGPT, migliorando così l’efficienza nella generazione dei frame. Questo aggiornamento porterà a significativi miglioramenti nella qualità dell'immagine, come una stabilità temporale maggiore, riduzione dell'effetto ghosting e un aumento dei dettagli nei movimenti.

In aggiunta, il nuovo modello di generazione dei fotogrammi presenta una velocità aumentata del 40%, richiedendo il 30% in meno di memoria, e introduce il hardware Flip Metering, che ottimizza la gestione del timing di visualizzazione, migliorando ulteriormente la fluidità delle immagini.

Compatibilità e disponibilità

Quando le schede GeForce RTX serie 50 debutteranno sul mercato, ben 75 giochi e applicazioni supporteranno la Multi Frame Generation tramite DLSS 4. Gli attuali possessori di GPU GeForce RTX non saranno esclusi da questi miglioramenti: avranno accesso ai modelli transformer per Ray Reconstruction, Super Resolution e DLAA, che saranno disponibili in oltre cinquanta titoli.

NVIDIA introdurrà anche nuove opzioni di override DLSS all'interno dell'app dedicata, rendendo semplice per gli utenti attivare le ultime funzionalità senza necessità di aggiornamenti nativi da parte degli sviluppatori dei giochi.

Impatto atteso sul mondo del gaming

La presentazione di DLSS 4 potrebbe segnare un nuovo capitolo nello sviluppo del gaming su PC. Con la capacità di moltiplicare il frame rate fino a otto volte, i giocatori potranno finalmente esplorare configurazioni di gioco ambite, come il 4K a 240 Hz con ray tracing completo. Titoli di punta come Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 e il futuro Star Wars Outlaws sono tra i primi a beneficiare delle potenzialità della nuova tecnologia, promettendo esperienze visive di altissimo livello.

L'adozione dei modelli transformer non si ferma qui, in quanto offre margini per continui miglioramenti nella qualità visiva agli utenti anche nei prossimi anni, similmente a quanto ottenuto con l'architettura CNN negli ultimi sei anni. Ciò evidenzia come NVIDIA continui a mantenere una posizione di leadership nell'innovazione grafica per il gaming, innalzando la barra in termini di prestazioni e qualità visiva a disposizione dei videogiocatori.

Questo avanzamento segna un momento cruciale per l’industria del videogioco, promettendo esperienze più immersive e coinvolgenti e spingendo gli sviluppatori a ideare titoli sempre più sofisticati e visivamente accattivanti.