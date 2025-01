Aggiornamento significativo per Xbox: supporto ampliato per hard disk esterni oltre 16TB

L'ultima novità per i possessori di Xbox Series X e S riguarda un aggiornamento software in fase di distribuzione che apporta cambiamenti significativi nella gestione dello spazio di archiviazione. I membri del programma Insider che appartengono al canale Alpha Skip-Ahead possono ora sperimentare il supporto per dischi rigidi esterni di dimensioni maggiori, una richiesta attesa da tempo. Fino ad oggi, l'Xbox limitava la capacità di archiviazione massima a 16TB su un singolo dispositivo USB, ma ora le opzioni si ampliano notevolmente.

Nuove possibilità di archiviazione

Grazie al recente aggiornamento, le console Xbox sono in grado di gestire dischi rigidi esterni superiori a 16TB, permettendo di partizionare questi supporti in segmenti utili per ottimizzare lo spazio di archiviazione. Gli utenti possono ora formattare dischi rigidi da 24TB, suddividendoli in diverse partizioni. La dimensione massima per ogni singola partizione rimane 16TB, ma ciò consente di archiviare un numero considerevole di giochi, applicazioni e contenuti multimediali. Questo miglioramento rappresenta una risposta diretta alle esigenze di una community sempre più affamata di spazio per i propri file.

Questo aggiornamento si rivela cruciale, soprattutto per i videogiocatori che hanno accumulato un'ampia libreria di titoli nel corso degli anni. Avere la possibilità di archiviare e gestire più contenuti su dischi rigidi di grandi dimensioni semplifica notevolmente la vita agli utenti, consentendo una più facile organizzazione dei propri titoli preferiti.

Limitazioni e requisiti di formattazione

Un aspetto da tenere presente è che chi già utilizza dischi rigidi superiori a 16TB dovrà procedere con la cancellazione dei dati presenti prima di poter sfruttare a pieno le nuove funzionalità. Microsoft ha chiarito che i dischi già formattati non saranno aggiornati automaticamente. Gli utenti dovranno riformattare queste unità per beneficiare del supporto esteso.

Questa necessità di riformattazione potrebbe rappresentare un inconveniente per alcuni, specialmente per coloro che hanno effettuato numerosi download e archiviazioni. Tuttavia, la gestione dei dati risulta comunque più efficiente, permettendo di liberare spazio per nuove installazioni senza il bisogno di scaricare l'intero pacchetto, un vantaggio notevole specialmente per titoli pesanti come Call of Duty: Black Ops 6, che supera i 300GB. Questo permette di conservare un'ampia libreria di giochi senza ulteriori complicazioni, soprattutto quando si desidera tornare a giocare dopo un periodo di inattività.

Usabilità migliorata per i videogiocatori

Sebbene attualmente non sia possibile eseguire giochi di ultima generazione direttamente da un'unità esterna, il nuovo supporto rappresenta un passo avanti nella gestione dello spazio di archiviazione. Gli utenti possono comunque utilizzare queste unità per eseguire il backup delle loro installazioni o conservare giochi più vecchi. Questo sistema di archiviazione flessibile rende l'esperienza di gioco più fluida e priva di interruzioni dovute a problemi di spazio, consentendo di concentrarsi sull'intrattenimento piuttosto che sulla gestione dei file.

In definitiva, il nuovo aggiornamento per Xbox offre un'opzione vitale per esplorare e sfruttare al massimo le potenzialità dei dischi esterni. Con la possibilità di gestire partizioni di grandi dimensioni, gli utenti possono finalmente godere di una soluzione di archiviazione moderna e funzionale, in linea con le esigenze attuali del mercato videoludico.