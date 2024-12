Aggiornamento per Bottles: nuove funzionalità e correzioni della versione 51.16

Bottles, l'emulatore innovativo creato dall'italiano Mirko Brombin, ha recentemente ricevuto un aggiornamento significativo con il lancio della versione 51.16. Questa applicazione è particolarmente apprezzata dagli utenti Linux, in quanto consente di eseguire software e giochi sviluppati per Windows. L’aggiornamento non si limita ai consueti correttivi, ma introduce anche nuove funzionalità che migliorano notevolmente l’esperienza dell'utente.

Novità e correzioni nella versione 51.16 di Bottles

L'aggiornamento 51.16 di Bottles apporta una correzione fondamentale riguardante lo script wrapper di Gamescope, in particolare sul parametro “$@”. Questa modifica preliminare è cruciale per gli utenti esperti che desiderano personalizzare le performance delle applicazioni. Inoltre, il nuovo toggle per i singoli programmi permette agli utenti di configurare l’ambiente in maniera più dettagliata, fornendo un controllo aggiuntivo durante l’esecuzione di software e giochi.

Altri miglioramenti riguardano il sistema di compilazione e il manifesto per Flatpak, puntando a una maggiore efficienza nelle operazioni di installazione e aggiornamento. Un aspetto particolarmente utile è rappresentato dalla nuova funzione di alfabetizzazione dell'elenco dei programmi, una richiesta avanzata da molti utenti. Questa novità facilita enormemente la ricerca di applicazioni e giochi, rendendo l’interazione con l'emulatore più fluida e immediata.

Esperienza utente migliorata con "MangoHud"

Un altro interessante sviluppo di Bottles 51.16 è l’introduzione della sezione “MangoHud” nel menu delle impostazioni. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di monitorare le metriche relative alle performance di avvio dei giochi. Grazie a questo strumento, gli appassionati possono tenere sotto controllo vari parametri come il frame rate e il consumo delle risorse, permettendo un’esperienza di gioco ottimizzata e su misura.

In aggiunta a queste novità, gli sviluppatori hanno dedicato attenzione anche alla risoluzione di un problema tecnico preesistente. Nella versione precedente, le impostazioni di avvio definite dall'utente non venivano applicate quando il software veniva attivato tramite collegamento dal desktop. L’aggiornamento ha retto a questa criticità, garantendo ora che le opzioni di avvio siano rispettate e implementate correttamente, evitando così disguidi nell’esperienza di utilizzo.

Maggiore controllo nella gestione degli snapshot

Un'altra importante correzione apportata con Bottles 51.16 riguarda il processo di ripristino degli snapshot. In precedenza, questo processo iniziava automaticamente, senza dare la possibilità all’utente di annullarlo. Ora, grazie a questo aggiornamento, gli utenti potranno esercitare un maggiore controllo, evitando che operazioni indesiderate si avviino da sole, e permettendo una gestione più attenta e consapevole delle applicazioni e giochi emulati.

Per testare la versione 51.16, gli sviluppatori hanno fatto uso di titoli noti come Grand Theft Auto V, avviato attraverso Epic Games Store. La lista dettagliata dei cambiamenti può essere consultata nella sezione dedicata a Bottles su GitHub. La nuova versione è già disponibile per il download tramite il gestore pacchetti Flatpak, permettendo così a tutti gli utenti Linux di scegliere un’emulazione sempre più funzionale e personalizzabile.