Aggiornamento OBS Studio 31.0: nuove funzioni e miglioramenti per streamer e creatori di contenuti

OBS Studio, una delle applicazioni preferite da streamer e creatori di contenuti, ha appena ricevuto un importante aggiornamento alla versione 31.0. Il software, disponibile su Windows, macOS e Linux, introduce una serie di innovative funzionalità e significativi miglioramenti per migliorare l'esperienza degli utenti durante la registrazione e lo streaming. Questa versione risponde alle necessità crescenti di qualità e flessibilità richieste dai professionisti del settore.

Novità principali di OBS Studio 31.0

Tra le modifiche più rilevanti in questa nuova edizione di OBS Studio, spicca l'introduzione del filtro blur Nvidia, che consente di sfocare lo sfondo in modo efficace, creando un aspetto più professionale nei video in streaming. Questa funzione rappresenta un passo avanti per rendere i contenuti più accattivanti visivamente, migliorando l'appeal estetico senza richiedere attrezzature costose. In aggiunta a questo, OBS Studio 31.0 include barre di scorrimento per l'anteprima e supporto per il formato v210, utile per chi acquisisce video attraverso dispositivi AJA.

Al contempo, l'integrazione del servizio IVS di Amazon e il supporto per la codifica schermo QSV AV1 arricchiscono ulteriormente le possibilità di lavoro per i creatori. Per quanto riguarda gli streamer che utilizzano la chat di YouTube, sono state implementate funzioni migliorate, rendendo l'interazione con il pubblico più fluida e intuitiva. Questa serie di novità garantisce agli utenti la possibilità di sfruttare al meglio le loro potenzialità creative direttamente dal software.

Aggiornamenti specifici per Linux e miglioramenti in generale

La versione 31.0 di OBS Studio presenta anche aggiornamenti dedicati agli utenti Linux. In particolare, il sistema di inibizione dello screensaver è stato notevolmente migliorato, aumentando la stabilità durante le sessioni di streaming prolungate. Inoltre, l'encoder QSV ha subito un potenziamento, permettendo una codifica video più efficiente. Un’importante modifica riguarda anche la funzionalità Automatic Scene Switcher, ora disattivata in Wayland, un passo che garantisce una maggiore compatibilità per gli utenti di questo sistema operativo.

Le correzioni apportate includono la risoluzione di errori che provocavano crash durante l'importazione di raccolte scene create su Windows. Questo aspetto è fondamentale per coloro che operano su più piattaforme, assicurando un utilizzo fluido e senza interruzioni. Infine, è stata deprecata la compatibilità con Ubuntu 22.04 LTS, suggerendo un'evoluzione tecnologica verso versioni più recenti.

Miglioramenti su Windows e macOS

Nonostante OBS Studio 31.0 offra molte novità specifiche per Linux, anche Windows e macOS hanno beneficiato di aggiornamenti significativi. La separazione degli effetti Nvidia dalla soppressione del rumore è uno degli sviluppi più notevoli per gli utenti Windows, consentendo un controllo più preciso sugli effetti visivi durante lo streaming. Inoltre, un nuovo messaggio di avviso appare quando si tentano di acquisire applicazioni WinUI 3 con BitBlt, offrendo agli utenti una guida chiara e evitando confusione.

Per macOS, sono stati migliorati i messaggi di errore legati alla fotocamera virtuale, una funzione molto richiesta dai creatori di contenuti che utilizzano questo sistema. Le modifiche agli elementi della scena per l'uso di coordinate relative si traducono in una maggiore flessibilità creativa, con la possibilità di organizzare il contenuto in modo più pratico. Infine, l'introduzione del codec NVENC con codifica divisa e la rimozione del supporto per le vecchie schede video Nvidia Kepler rappresentano un'importante evoluzione tecnologica, assicurando che OBS Studio rimanga al passo con gli standard attuali nel settore della registrazione e dello streaming.

Tutti questi dettagli sull'aggiornamento sono disponibili nelle note di rilascio complete, dove gli utenti possono anche scaricare la nuova versione del software per tutte le piattaforme.