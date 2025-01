Aggiornamento iOS 18.2: Scopri le nuove funzionalità di Apple Intelligence

Con l'uscita di iOS 18.2, Apple ha introdotto una serie di nuove funzionalità appositamente pensate per i possessori di iPhone 15 Pro, Pro Max e per i modelli della serie iPhone 16. Questo aggiornamento, che segue il rilascio di iOS 18.1, ha presentato strumenti avanzati di Apple Intelligence, come Genmoji e Image Playground, promettendo un utilizzo più pratico e semplificato. In questo articolo esploreremo nel dettaglio le novità legate a Apple Intelligence, compresa la sua capacità di generare riassunti da email, pagine web, notifiche e testi.

Funzionalità di Apple Intelligence per i messaggi di posta

Con l’implementazione di Apple Intelligence, il modo di gestire le email su iPhone è cambiato radicalmente. La nuova funzionalità consente agli utenti di ricevere riassunti delle email, riducendo il tempo dedicato a scorrere lunghe catene di messaggi. Questa novità è particolarmente utile per chi riceve un gran numero di email lavorative.

Per visualizzare un riassunto, basta aprire l'app Mail e selezionare l'email di interesse. Effettuando uno swipe verso il basso, apparirà un pulsante con l'opzione "Riassumi". Cliccando su questo, si visualizzeranno alcune righe che sintetizzano il contenuto del messaggio. Gli utenti possono anche decidere il numero di righe da visualizzare nel riassunto, andando su Impostazioni > App > Mail > Anteprima, dove possono scegliere da zero a cinque righe.

Va sottolineato che i riassunti delle email sono disponibili solo per la categoria Primaria se si utilizza la funzionalità Mail Categories di iOS 18.2. Ciò implica che le email nelle altre categorie non mostreranno riassunti, mentre in modalità Lista tutte le email accederanno a questa funzionalità.

Riassunti delle notifiche sullo schermo di blocco

Un'altra innovazione di Apple Intelligence è la possibilità di avere riassunti delle notifiche direttamente sullo schermo di blocco. Questa funzionalità è di norma attivata di default, risparmiando tempo agli utenti che vogliono un rapido accesso alle informazioni senza dover aprire ogni singola app.

Quando questa funzione è attiva, alcune app forniscono brevi sintesi delle notifiche ricevute. Tuttavia, è bene prestare attenzione, poiché a volte i riassunti possono risultare inaccurati. Per esempio, testate come la BBC hanno segnalato casi in cui i titoli sono stati sintetizzati in modo errato.

Per disattivare i riassunti, gli utenti possono navigare su Impostazioni > Notifiche > Riassumi Notifiche, dove troveranno l'opzione per disattivare i riassunti per specifiche app, oppure disattivare completamente la funzione per tutte le applicazioni con un semplice tocco.

Riassunti di pagine web in Safari

Apple Intelligence offre anche la possibilità di sintetizzare alcune pagine web su Safari. Questa funzionalità promette di velocizzare la navigazione, consentendo agli utenti di accedere rapidamente ai punti salienti. Per visualizzare i riassunti, basta aprire Safari e navigare su una pagina. Sul lato sinistro della barra degli indirizzi, dovrebbe apparire un simbolo che rappresenta la sintetizzazione.

È importante notare che non tutte le pagine web supportano questa caratteristica. Se la funzione non è disponibile, il simbolo non presenterà effetti brillanti, segnalando che il riassunto non può essere generato per quella pagina specifica.

Strumenti di scrittura per sintesi e correzioni

Infine, Apple Intelligence include anche un menu chiamato Strumenti di Scrittura, che permette agli utenti di rileggere, modificare e riassumere i loro scritti. Utilizzando questa funzione, gli utenti possono evidenziare il testo che desiderano sintetizzare, accedere agli Strumenti di Scrittura tramite un menu contestuale e selezionare l'opzione "Riassunto".

Questa funzione consente di visualizzare un riassunto del testo evidenziato, con possibilità di Copiare, Sostituire o Condividere. Si tratta di un supporto fondamentale per preparare presentazioni, rivedere appunti o semplificare messaggi complessi.

Queste novità, introdotte con iOS 18.2, rivelano come Apple continui a lavorare per semplificare e arricchire l'esperienza degli utenti sui propri dispositivi, fornendo strumenti pratici e innovativi in linea con le esigenze moderne. Se desideri saperne di più su queste funzionalità, ricorda che ci sono dettagli anche su iOS 18.1 e ciò che potrebbe arrivare con il futuro iOS 18.3.