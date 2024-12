Aggiornamento Gnome 47.2: migliori performance e risoluzioni di bug nell'ambiente desktop per Linux

L’ultimo aggiornamento dell’ambiente desktop Gnome, versione 47.2, è ora disponibile e si propone di offrire un'esperienza più fluida e gradevole per gli utenti Linux. Questa release, che rappresenta il secondo aggiornamento di manutenzione della serie 47.x, si concentra sulla risoluzione di bug e sul miglioramento delle funzionalità dell'interfaccia. Gli sviluppatori hanno lavorato per ottimizzare le prestazioni e implementare vari correttivi che mirano a favore l'usabilità complessiva del sistema.

Miglioramenti funzionali dell'interfaccia

Con Gnome 47.2, sono stati apportati significativi miglioramenti alle funzionalità dell'interfaccia utente. Uno dei principali aggiornamenti è la maggiore accessibilità del pulsante che gestisce le impostazioni rapide legate alla retroilluminazione della tastiera. Questo cambiamento ha l'obiettivo di rendere l'uso del sistema più intuitivo e accessibile per tutti gli utenti. Inoltre, è stata corretta una problematica che causava il blocco della CPU quando si utilizzavano schede grafiche Nvidia secondarie con monitor specifici.

D'ora in poi, Gnome darà priorità alle GPU primarie collegate ai monitor, garantendo una gestione più efficiente delle risorse grafiche. Gli sviluppatori hanno inoltre apportato modifiche alla gestione dei thread KMS, impostando di default un thread elevato anziché una priorità in tempo reale, il che dovrebbe tradursi in una maggiore stabilità complessiva del sistema.

Ottimizzazione delle sessioni Wayland e miglioramenti al cursore

Un altro punto forte di questa versione riguarda le sessioni Wayland, particolarmente nei dispositivi touchscreen. Con Gnome 47.2, è migliorata notevolmente l’operatività delle azioni di trascinamento, con un supporto ottimizzato per il cursore all'interno dei monitor virtuali. Questo aggiornamento risolve anche i problemi riscontrati durante il trascinamento delle finestre, in cui si registravano dei lag e ritardi che influenzavano negativamente l'esperienza utente.

In aggiunta, ulteriori problematiche relative a X11, specialmente durante il ridimensionamento nativo XWayland nelle sessioni remote headless, sono state risolte. In passato, gli utenti si trovavano di fronte a schermate vuote, situazione che ora non dovrebbe più verificarsi, migliorando la fruibilità e l'affidabilità del software.

Novità nel Control Center e aggiornamenti per Gnome Initial Setup

La release Gnome 47.2 introduce anche nuove funzionalità nel Control Center. I pannelli delle impostazioni di Accessibilità, Aspetto, App, Colore, Reti mobili, Mouse e Stampanti sono stati aggiornati per offrire una gestione più efficiente e ottimizzata delle configurazioni di sistema. Questo è un passo avanti significativo per gli utenti che desiderano personalizzare e configurare il proprio ambiente desktop in maniera più intuitiva e veloce.

Un altro miglioramento notevole riguarda Gnome Initial Setup: ora, la pagina dedicata al fuso orario non presenterà più voci duplicate per specifiche città. Questo cambiamento riduce la confusione durante la configurazione iniziale e migliora l'interazione dell'utente con il sistema. Il supporto per GTK 4.17 correttamente integrato contribuisce a prevenire i blocchi precedentemente segnalati.

Aggiornamenti e risoluzioni per il browser Epiphany

Non sono mancati gli aggiornamenti per il browser integrato Epiphany, che ha ricevuto importanti correzioni per migliorare la stabilità e l'affidabilità. Gli sviluppatori hanno risolto un crash che si manifestava durante il caricamento delle URL di Global Protect, un problema rilevante per gli utenti che utilizzano il browser per navigare in contesti aziendali o per connettersi a reti specifiche.

In aggiunta, sono stati effettuati miglioramenti alla finestra di dialogo riguardante le impostazioni sulla privacy, garantendo un'esperienza più sicura e trasparente per gli utenti. Questi aggiornamenti dimostrano l'impegno degli sviluppatori nel mantenere Gnome non solo un ambiente desktop funzionale, ma anche sicuro e in costante miglioramento.

Le ultime novità comprese in Gnome 47.2 possono essere consultate nella pagina ufficiale dedicata all'annuncio dell'aggiornamento. Gli utenti interessati a ricevere questa nuova versione dovranno attendere il rilascio nei repository delle loro distribuzioni.