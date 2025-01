Aggiornamento disponibile per l'app Pixel Camera: ecco cosa sapere

È disponibile un nuovo aggiornamento per l'app Pixel Camera sui dispositivi Pixel. L’aggiornamento, identificato come patch per la versione 9.7, viene rilasciato attraverso il Google Play Store e offre miglioramenti significativi per gli utenti.

Dettagli dell'aggiornamento della Pixel Camera

L'aggiornamento in questione porta con sé il numero di versione 9.7.047.710329721.21, sostituendo la precedente 9.7.047.702121536.18. La dimensione del download si attesta attorno ai 574 megabyte, sebbene per chi ha già installato l’app questa dimensione potrebbe risultare inferiore. Il Google Play Store conferma che l'ultimo aggiornamento è stato rilasciato il 30 gennaio 2025. Questo update viene reso disponibile per tutti i dispositivi Pixel abilitati, inclusi i più recenti modelli della serie Google Pixel 9.

Non ci sono nuove funzionalità incluse in questo specifico aggiornamento come riportato nel changelog dell'app. In effetti, gli utenti non noteranno modifiche visibili dopo l’installazione, il che fa presumere che si tratti principalmente di correzioni di bug o patch di sicurezza, se non entrambe. Questo tipo di aggiornamento è comune per mantenere l'app performante ed evitare vulnerabilità.

Aggiornamenti precedenti per la Pixel Camera

Recentemente, la versione 9.7 dell'app ha introdotto varie novità interessanti. Tra le principali si segnala il ripristino dei controlli manuali per alcune impostazioni della fotocamera, come la luminosità, il bilanciamento del bianco e le ombre. Queste opzioni sono accessibili tramite una nuova sezione di controlli rapidi visibile nel mirino della fotocamera Pixel. Questo cambiamento riduce la complessità introdotta dalla versione 9.1 dell'app, quando tali controlli erano diventati più difficili da utilizzare.

In aggiunta, la versione 9.7 ha introdotto una modalità ritratto a doppio schermo per i modelli Pixel 9 Pro Fold e Pixel Fold. Nelle versioni precedenti, come la 9.6, sono state implementate anche modalità per immersioni subacquee, accesso facilitato alla modalità di astrofotografia e panorami verticali.

Come installare l'aggiornamento

Per installare l'ultimo aggiornamento della Pixel Camera, gli utenti possono accedere al Google Play Store e cercare l'app. Nel caso si disponga di un dispositivo Pixel, l'aggiornamento dovrebbe apparire automaticamente nella sezione delle applicazioni da aggiornare. Assicurarsi di avere una connessione a Internet stabile per scaricare e installare l'aggiornamento senza intoppi.

La continua evoluzione dell'app Pixel Camera dimostra l'impegno di Google nel fornire un'esperienza utente sempre più ricca e completa, mantenendo al contempo la sicurezza e le performance del software.