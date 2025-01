Aggiornamento Android 15 QPR2 Beta 3: novità e fix per i dispositivi Pixel

L'aggiornamento Android 15 QPR2 Beta 3 è in rollout per i dispositivi Pixel, portando con sé una serie di correzioni e miglioramenti. Questo update anticipa l'uscita stabile attesa per marzo 2025, consentendo agli utenti di sfruttare sin da subito i miglioramenti apportati da Google.

Dettagli dell'aggiornamento

Google ha avviato la distribuzione di Android 15 QPR2 Beta 3 per i suoi telefoni Pixel. Questa versione beta si concentra sulla risoluzione di vari bug segnalati sia dagli utenti che dagli sviluppatori, contribuendo così a una maggiore stabilità e usabilità della piattaforma. L’aggiornamento include anche la patch di sicurezza di gennaio 2025 ed è disponibile per diversi modelli, tra cui Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 e Pixel Fold. Gli utenti che partecipano al programma Android Beta per Pixel riceveranno l'aggiornamento tramite OTA .

La release fa parte delle Quarterly Platform Releases , concepite per fornire aggiornamenti significativi a Android tra le principali versioni. A differenza delle patch di sicurezza mensili, i QPR offrono cambiamenti più sostanziali, incluse nuove funzionalità, modifiche all'interfaccia utente e miglioramenti essenziali. Questo approccio consente a Google di implementare modifiche significative senza dover aspettare l'uscita della prossima grande versione, che dovrebbe essere Android 16.

Correzioni di bug e migliorie

La nuova versione Beta 3 si propone di affrontare diversi problemi riscontrati dagli utenti e dagli sviluppatori. Tra le correzioni significative troviamo:

Riavvio durante le chiamate : È stato risolto un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante una conversazione telefonica .

Problema di ripristino delle app : Affrontato un bug che riportava gli utenti alla schermata iniziale quando tentavano di riprendere un'app dalla panoramica delle applicazioni .

Menu di selezione della lingua : Corretto un problema nel menù di selezione della lingua, che in alcune app nascondeva la tastiera .

Registrazione video : Risolto un difetto che provocava un suono di clic durante la registrazione video .

Problemi di ricarica wireless: Affrontato un problema in cui la ricarica wireless smetteva di funzionare in alcuni casi .

Questi riscontri non si limitano semplicemente a risolvere problemi ma mirano a incrementare la stabilità generale del sistema e dell'interazione utente, garantendo un'esperienza più fluida.

Stabilità e prestazioni migliorate

Oltre alle problematiche specifiche, l’aggiornamento ha apportato ottimizzazioni che migliorano ulteriormente la stabilità. Tra le correzioni più rilevanti:

Diversi bug che impattavano la stabilità del sistema, la connettività e l’interattività sono stati affrontati.

È stato risolto un problema che poteva causare crash del dispositivo all'avvio di un esercizio su un dispositivo Wear OS connesso.

Correzioni a errori che portavano a eccezioni null pointer e crash dell'interfaccia utente del sistema.

Con tutte queste correzioni, Android 15 QPR2 Beta 3 si propone di offrire performance migliori e una stabilità maggiore. Gli utenti Pixel possono così aspettarsi un'esperienza ottimale mentre si avvicina l'uscita di Android 16 prevista per la fine dell'anno.