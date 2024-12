Aggiornamenti Intel: Risolti i Problemi di Prestazioni dei Chip Core Ultra 200S Arrow Lake

Intel ha recentemente annunciato il lancio di una serie di aggiornamenti per affrontare i problemi di prestazioni riscontrati con la linea di processori Core Ultra 200S Arrow Lake. Questi aggiornamenti sono il risultato di un'attenta analisi delle criticità emerse dopo il rilascio della nuova famiglia di chip, specificamente dedicati al gaming e ad applicazioni ad alte prestazioni. Andiamo ad approfondire le problematiche rilevate, le soluzioni già implementate e le ottimizzazioni programmate per il futuro.

Critiche e prestazioni sotto la lente

Il lancio dei processori Core Ultra 200S Arrow Lake non è stato accolto in modo positivo, specialmente tra i videogiocatori. I benchmark indipendenti hanno evidenziato risultati di performance che spesso non corrispondevano alle aspettative, mostrando cali significativi rispetto a quanto promesso da Intel. Tali discrepanze hanno spinto la compagnia a indagare in modo approfondito sui motivi di queste prestazioni deludenti.

Robert Hallock, un alto dirigente di Intel, ha confermato l’impegno dell'azienda nel trovare soluzioni a queste problematiche. L’oggetto della preoccupazione principale è stata la performance nelle applicazioni videoludiche, dove i chip di nuova generazione dimostravano performance variabili e talvolta insoddisfacenti. Con l’aggiornamento rilasciato ora, Intel si propone di riabilitare non solo la reputazione dei suoi processori, ma anche la fiducia degli utenti. Le comunicazioni ufficiali della società offrono dettagli sugli interventi in atto.

Analisi delle cause e soluzioni implementate

La società ha identificato cinque fattori chiave che hanno contribuito ai problemi prestazionali con i Core Ultra 200S. Degli aggiornamenti odierni, quattro affrontano direttamente alcuni di questi problemi, portando a ottimizzazioni significative.

Mancanza del pacchetto performance & power management

Uno dei problemi principali era legato all’assenza del Pacchetto Performance & Power Management , essenziale per la corretta gestione del comportamento dei processori all’interno di Windows. Questo pacchetto ha un ruolo cruciale nel bilanciare prestazioni e consumi energetici. Intel ha scoperto che l'assenza o il malfunzionamento di questo pacchetto hanno comportato una riduzione delle prestazioni che variava fra il 6% e il 30% a seconda del carico di lavoro. Con l'aggiornamento, ora disponibile attraverso Windows Update, l'azienda spera di ripristinare le prestazioni promesse.

Intel application performance optimizer

Un altro aspetto che aveva influito negativamente sulle prestazioni era l’Intel Application Performance Optimizer . Questo software, concepito per ottimizzare i giochi, non riusciva a funzionare correttamente a causa del problema del pacchetto PPM. Grazie alle correzioni recentemente apportate, la funzionalità APO ora lavora come previsto, garantendo guadagni di performance fra il 2% e il 14% per diverse applicazioni. L’abilitazione automatica dell’APO per coloro che avevano precedentemente configurato il BIOS in modo errato è un ulteriore passo avanti.

Schermate blu e problemi di compatibilità

Gli utenti hanno anche riscontrato frequenti schermate blu all'avvio di giochi protetti con Easy Anti-Cheat . Per affrontare questo problema, Intel ha collaborato con Epic Games per rilasciare un aggiornamento che corregge i driver EAC. Grazie a questo sforzo congiunto, le segnalazioni di schermate blu durante il gioco dovrebbero ora essere una cosa del passato.

Configurazioni errate del bios

Infine, un'altra causa importante di prestazioni inferiori è stata identificata nelle impostazioni errate del BIOS di molti sistemi. Le regole di configurazione relative a parametri come PCIe Resizable BAR e frequenza del compute tile ring erano state spesso impostate in modo errato, compromettendo le performance desiderate. Intel ha già avviato delle correzioni su queste configurazioni errate, assicurandosi che le nuove versioni del BIOS siano compatibili e ottimizzate per l'utilizzo dei Core Ultra 200S.

Prospettive future: ulteriori ottimizzazioni in arrivo

Con l’obbiettivo di continuare a migliorare la linea di processori, Intel ha annunciato nuove correzioni e ottimizzazioni che saranno disponibili a partire da gennaio 2025. Questi aggiornamenti includeranno un ulteriore kit di firmware CSME e ulteriori miglioramenti alle prestazioni generali, in particolare nel gaming. Sebbene non ci si aspetti un incremento drastico, Intel prevede che le ottimizzazioni forniranno un lievissimo ma significativo aumento delle performance, migliorando ulteriormente l'esperienza utente finale.

Intel non ha rivelato con precisione i dettagli di questi aggiornamenti futuri, ma ha sottolineato l'importanza di queste correzioni che scaturiscono da osservazioni e sviluppi post-lancio. La società intende anche fornire un’analisi globale delle prestazioni dei Core Ultra 200S Arrow Lake durante il CES 2025, dove presenterà nuovi benchmark per mostrare l'impatto degli aggiornamenti sulle prestazioni generali, confermando così l’impegno di Intel verso la soddisfazione dei propri clienti e la qualità dei suoi prodotti.