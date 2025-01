Agama 11: il nuovo installer Linux di openSUSE con funzionalità aggiornate e migliori interfacce

La nuova versione 11 di Agama, l’installer di openSUSE, è finalmente disponibile. Questo strumento è ancora in fase di sviluppo, ma già molte delle sue caratteristiche si stanno facendo notare per le migliorie apportate. La release introduce varie funzionalità che mirano a ottimizzare l'esperienza di installazione per gli utenti, arricchendo l'interfaccia e il supporto per diversi sistemi operativi.

Novità principali di Agama 11

Una delle novità più rilevanti di Agama 11 è l'inclusione di openSUSE Slowroll come nuovo sistema operativo di installazione. Questo rappresenta un deciso passo avanti in termini di compatibilità e facilità d’uso. Inoltre, un'importante riorganizzazione dell’interfaccia web rende la navigazione più intuitiva, facilitando gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo installer. Durante la selezione del sistema operativo, il nuovo Agama chiede di impostare una password di root, il che aumenta la sicurezza dell'installazione. Dopo aver inserito le credenziali, gli utenti saranno accolti da una schermata principale dalla quale il pulsante "Installa" è sempre ben visibile e facilmente accessibile. In caso di problemi di configurazione, il pulsante visualizza un punto esclamativo, indicante chiaramente quale sezione necessiti di attenzione.

Un'altra importante novità è la decisione di rendere Agama l'installer ufficiale per SUSE Linux Enterprise Server 16 e SLES for SAP Applications. Le prime build di questi sistemi richiedono infatti la registrazione dell'utente per accedere ai repository software, e Agama è stato aggiornato per riconoscere in modo automatico questa necessità. Inoltre, offre una guida semplice per facilitare l’utente attraverso il processo di registrazione. Anche la registrazione stessa è soggetta a un contratto di licenza, e così Agama 11 ha introdotto una fase di accettazione della licenza subito dopo la selezione di un prodotto aziendale. Gli utenti di openSUSE, però, hanno la possibilità di saltare questo passaggio e proseguire senza interruzioni.

Aggiornamenti e nuove funzionalità dell'interfaccia a riga di comando

Agama 11 non si limita solo a migliorare l'interfaccia grafica, ma espande notevolmente anche le funzionalità della sua interfaccia a riga di comando. Ora, gli utenti possono eseguire lo strumento su un dispositivo mentre si installa un altro sistema, grazie al nuovo parametro –api. Questa funzionalità apre opportunità per scenari come installazioni remote o l'applicazione di script che automatizzano compiti su diverse macchine. Ulteriormente, l'aggiornamento ha portato al completo supporto dello sblocco basato su TPM per i dispositivi crittografati. Per chi cerca di incrementare la sicurezza in ambienti automatizzati, Agama 11 offre l’opzione di utilizzare TPMv2, permettendo lo sblocco senza difficoltà per tutti i dispositivi che usano la crittografia.

Ultimi aggiornamenti e la disponibilità di Agama

Oltre alle numerose novità, anche le consuete correzioni di bug sono state implementate, e il team di sviluppo ha aggiornato i tre linguaggi di programmazione fondamentali che supportano Agama, insieme alle relative librerie. Gli utenti interessati a scoprire ulteriormente le novità e le migliorie introdotte con questo aggiornamento possono consultare l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito di openSUSE. Per coloro che desiderano testare personalmente il nuovo installer, sono state rilasciate immagini di prova di Agama Live ISO. Queste immagini possono essere avviate sia su sistemi virtuali che su hardware reale, consentendo così di esplorare in prima persona l'interfaccia rinnovata e le nuove funzionalità di Agama 11.