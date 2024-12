Aerosoft Truck & Bus Wheel System: recensione approfondita del volante per simulatori di guida

L’Aerosoft Truck & Bus Wheel System rappresenta un passo significativo nel mondo della simulazione di guida, con un obiettivo chiaro: offrire un prodotto accessibile e versatile per gli appassionati del settore. Questa recensione si propone di analizzare nel dettaglio le caratteristiche e le prestazioni di questo sistema di controllo, esaminando la confezione, l'installazione, la costruzione e l'esperienza utente attraverso diversi simulatori.

La confezione del sistema Aerosoft

Il volantino arriva confezionato in una scatola di grandi dimensioni, progettata per custodire al meglio ogni componente del sistema. All'interno, gli utenti trovano una selezione completa di elementi essenziali per iniziare a giocare. Ogni primo contatto con la scatola mette in risalto la cura con cui si è pensato a ogni dettaglio. Sono inclusi il volante stesso, i morsetti per il fissaggio, la pedaliera, un cambio manuale e tutti i cavi necessari per il collegamento. Anche la manualistica è presente e di facile consultazione, rendendo l'avvio del gioco immediato.

Installazione e montaggio: attenzione ai dettagli

L'installazione del sistema è una fase cruciale da tenere in considerazione. Un aspetto da evidenziare riguarda il montaggio dei morsetti del volante; è fondamentale effettuare le operazioni di serraggio con cautela. Durante il montaggio, si è verificato un piccolo incidente: un morsetto è scivolato mentre lo si stava avvitando, cadendo sull'unghia del piede, un'esperienza certamente da evitare. Nonostante ciò, il sistema è dotato di due cavi USB-C: uno per il volante e l'altro per il cambio, entrambi indispensabili per il corretto collegamento al PC. Oltre a questi, vi è un cavo di alimentazione per il volante e il cavo dati per la pedaliera, che deve esser connesso direttamente al volante.

È interessante notare l'assenza di ventose, una caratteristica che molti appassionati avevano apprezzato in modelli precedenti come il PXN V9 Gen 2. Sebbene non offrano mai una stabilità impeccabile, erano sicuramente comode per un setup veloce e temporaneo. Per quanto riguarda il cambio, la sua costruzione è integrata nel supporto, facilitando il fissaggio al piano di lavoro.

I morsetti, realizzati in metallo, sorprendono per la loro solidità. Una volta che sono stati inseriti nelle apposite fessure della base e stretti tramite manopole, garantiscono una presa sicura e stabile, fondamentale in un volantino che deve affrontare le sfide di un uso prolungato.

Costruzione e materiali del volante

Il volante è realizzato principalmente in plastica, il che solleva qualche dubbio sulla robustezza complessiva. Anche se non va sottovalutata la discreta solidità del prodotto, gli utenti abituati a materiali premium potrebbero rimanere leggermente delusi. La superficie del volante è rivestita in un materiale che ricorda l'ecopelle, conferendo un certo comfort al tatto, anche se, di fatto, si tratta principalmente di plastica. Questo è un aspetto che richiama l’attenzione sull’impostazione di un prodotto pensato per mantenere un prezzo accessibile, evitando eccessi di lusso.

Il cambio include 12 pulsanti di azione programmabili, dotati di indicatori luminosi che facilitano l’utilizzo. La possibilità di passare tra diverse modalità di cambiata, da H-shift a sequenziale, e un selettore splitter, permettono un uso variegato e realistico. Altre funzioni viceversa, come la leva di indicazione a quattro direzioni e i tasti stile Xbox, sono mirate a rendere l’esperienza quanto più vicina alla realtà possibile. Anche se il D-pad non è premibile, offre comunque una varietà di comandi per gli utenti appassionati di simulazione.

Il volante si distingue per il force feedback efficace, che contribuisce a immergere i giocatori nell'ambiente di gioco. Funzionalità come un pulsante rosso per l'avviamento del motore e un clacson centrale sono dettagli che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida, creando la sensazione di essere al comando di un vero mezzo di trasporto.

Esperienza di utilizzo nel simulatore

Utilizzando il sistema nel gioco Fernbus Simulator, l’esperienza si rivela decisamente soddisfacente. Il titolo, che simula il lavoro dei conducenti di autobus, si sposa perfettamente con le caratteristiche del volante. L’angolo di sterzata di 1080° e il force feedback offrono un’interazione realistica, mentre la gestione di traffico, limiti di velocità e lavori stradali rende il gameplay altamente coinvolgente. Questo è sicuramente un buon punto di partenza per chi desidera avventurarsi nel mondo delle simulazioni di guida.

Giocando a Euro Truck Simulator 2, si notano alcune differenze nella necessità di configurazione. Inizialmente, il gioco non riconosceva automaticamente il dispositivo, costringendo a impostazioni manuali per il volante, i pedali e i pulsanti. Una volta sistemati questi dettagli, l'esperienza di guida migliora notevolmente, con il force feedback che facilita l’aspetto delle lunghe tratte autostradali e delle manovre nei parcheggi per camion.

Anche con il Truck and Logistics Simulator, il volante ha mantenuto prestazioni elevate e funzionali, permettendo agli utenti di gestire le operazioni di carico e diverse meccaniche di guida con grande naturalezza. Pur esistendo qualche limite nell'immediatezza di utilizzo, l'Aerosoft Truck & Bus Wheel System si è dimostrato un dispositivo valido per appassionati di simulatori di guida, dimostrando robustezza e capacità di adattarsi a diversi titoli e situazioni di gioco.