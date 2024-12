Addio a WordPad: Microsoft lo rimuove da Windows 11 mentre gli utenti cercano di ripristinarlo

Con il rilascio della versione 24H2 di Windows 11, Microsoft ha ufficialmente dismesso WordPad, un'icona del software di editing testuale presente nel sistema operativo da ben trent'anni. Questo editor, pur essendo una versione semplificata di Microsoft Word, era apprezzato per la sua capacità di aprire documenti in formato DOCX senza la necessità di installare Office o altri pacchetti software. La sua scomparsa ha scosso non poco la comunità degli utenti, molti dei quali adesso provano a trovare metodi per riportare in vita questo storico strumento.

La scomparsa di WordPad: un cambiamento significativo per gli utenti

Con la nuova versione di Windows 11, gli utenti si trovano di fronte all'assenza di WordPad, un cambiamento sorprendente considerato il suo lungo percorso. Anche se era spesso considerato un programma "minore" rispetto a Microsoft Word, WordPad ha svolto un ruolo fondamentale per chi non necessitava di tutte le funzionalità avanzate di un word processor completo. Era utilizzato, ad esempio, per leggere documenti Word su computer privi di licenze per la suite Microsoft, oppure su sistemi in cui venivano installate alternative gratuite come LibreOffice o ONLYOFFICE. Questo ha reso la dipartita di WordPad un aspetto controverso, con molti utenti già nostalgici della sua praticità.

Le limitazioni attuali: impossibilità di reinstallare WordPad

Attualmente, WordPad non è installabile nemmeno attraverso metodi tradizionali come l'inserimento del comando Windows+R e la digitazione di "optionalfeatures". Gli utenti che cercano di reinstallarlo utilizzando questi metodi si trovano di fronte a una realtà deludente: il programma non è più disponibile nel sistema operativo. Questo ha spinto molti a cercare soluzioni alternative per ripristinarlo, sfruttando risorse disponibili da versioni precedenti di Windows.

Procedura per ripristinare WordPad in Windows 11

Esiste una soluzione per riportare WordPad sui computer che eseguono Windows 11 24H2, ed è relativamente semplice. Il primo passo consiste nel scaricare la ISO di Windows 10 22H2 e salvarla in una posizione facilmente accessibile, come il desktop. Una volta scaricata l'immagine, viene montata automaticamente dal sistema, e può essere utilizzata per estrarre il contenuto necessario al ripristino dell’applicazione.

Prima di continuare, gli utenti dovrebbero assicurarsi di avere installato 7-Zip, un software gratuito che permette di estrarre file compressi e gestire immagini di disco. Adesso, dopo aver montato l’ISO, è necessario navigare nella cartella "sources" all’interno di essa e individuare i file install.wim o install.esd. Questi file contengono i dati delle diverse applicazioni, tra cui WordPad.

Copiare i file di WordPad da Windows 10

Dopo aver trovato il file install.wim o install.esd, è sufficiente fare clic destro su di esso per aprirlo con 7-Zip. Una volta che l’interfaccia di 7-Zip è aperta, bisogna navigare attraverso le cartelle per trovare la directory corretta: 1 > Program Files > Windows NT > Accessories. Qui si troveranno i file associati a WordPad.

Premendo CTRL+A si possono selezionare tutti gli elementi dentro questa cartella. Poi gli utenti possono copiare questi file nella cartella C:\Program Files\Windows NT\Accessories di Windows 11. Se appare una finestra di dialogo con avviso di accesso negato, è importante segnare l’opzione per applicare l’azione a tutti gli elementi corrente e quindi cliccare su "Continua". Così facendo, i file necessari per il funzionamento di WordPad verranno ripristinati.

Creare un collegamento per un accesso rapido a WordPad

Per completare il ripristino, gli utenti devono semplicemente accedere al file wordpad.exe per confermare che l'applicazione funzioni correttamente. Facendo doppio click su questo file, il word processor dovrebbe aprirsi come se nulla fosse cambiato.

Infine, se si desidera un accesso più rapido, basterà cliccare con il tasto destro sull'icona di WordPad e selezionare l'opzione "Aggiungi alla barra delle applicazioni". In questo modo, l'icona dell'app sarà visibile nella parte inferiore dello schermo, pronta per essere utilizzata rapidamente.