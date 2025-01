Activision lancia un evento crossover con Squid Game, ma introduce pagamenti extra per le ricompense

Activision, noto per la sua celebre serie Call of Duty, ha comunicato che dal 3 al 24 gennaio si svolgerà un evento speciale ispirato alla popolare serie Netflix, Squid Game. Questa collaborazione si distingue per una novità controversa: l'introduzione di un pass premium a pagamento per accedere alle ricompense più desiderate. Questa mossa ha sollevato polemiche tra i fan della saga, già critici su altre problematiche legate al gioco.

Un evento mai visto prima nella saga di Call of Duty

Il crossover tra Call of Duty e Squid Game segna una prima storica per la serie di Activision. I giocatori dovranno infatti sborsare 1.100 COD Points, corrispondenti a circa 9,99 euro, per ottenere un pass premium che consente di accedere a un numero maggiore di ricompense. Tra queste figurano costumi e oggetti esclusivi, come la skin del "Front Man", il misterioso personaggio della serie coreana.

La decisione di implementare il pass a pagamento ha portato a discussioni accese tra la community dei giocatori. Molti ritengono che questa pratica sia eccessiva, soprattutto considerando che, per giocare il titolo base, è già necessario investire una somma considerevole. La presenza di problemi legati a cheat e connessione nei titoli Black Ops 6 e Warzone ha ulteriormente esasperato il malcontento.

I dettagli del pass premium e le ricompense esclusive

Il pass premium non rappresenta solo un semplice biglietto d’ingresso, ma include una serie di ricompense esclusive pensate per attrarre i giocatori. Tra gli oggetti sbloccabili ci sono:

Blueprint "High Authority" per il fucile d'assalto XM4 , garantendo un aspetto unico e prestazioni competitive.

per il fucile d'assalto , garantendo un aspetto unico e prestazioni competitive. Blueprint per coltello , pistola GS45 e SMG Saug , amplificando le opzioni d'arma per i giocatori.

, pistola e , amplificando le opzioni d'arma per i giocatori. Skin per la granata stordente , rendendo l'esperienza di gioco più personalizzata.

, rendendo l'esperienza di gioco più personalizzata. Mossa finale ed emote "Throwdown" , aggiungendo un tocco di spettacolarità nelle interazioni tra giocatori.

, aggiungendo un tocco di spettacolarità nelle interazioni tra giocatori. Schermata "Who's Left" per le armi parlanti, dando un’ulteriore dimensione all’interfaccia.

Il contenuto a pagamento va a sommarsi a quello accessibile a tutti i giocatori tramite una traccia gratuita. Tuttavia, quest’ultima non permetterà di accedere alle ricompense più ambite riservate solo a coloro che decidono di investire ulteriormente.

Le reazioni della community e il futuro di Call of Duty

L’introduzione del pass premium ha generato un acceso dibattito tra i fan della serie. Molti di essi considerano la mossa di Activision una scelta commerciale sfavorevole, che non tiene conto dei costi aggiuntivi già sostenuti per l'acquisto del gioco base. Le critiche si concentrano non solo sui costi, ma anche sulla qualità del servizio, aggravata da problematiche tecniche che limitano il divertimento e l’esperienza di gioco.

D’altro canto, non si può negare che l'evento in collaborazione con Squid Game rappresenti una opportunità significativa di cross-promotion tra due marchi di grande successo. Sarà interessante osservare come Activision deciderà di gestire future collaborazioni e se questa strategia di monetizzazione diventerà una prassi consolidata all'interno del franchise Call of Duty. La comunità di giocatori attende indicazioni su possibili sviluppi futuri e su come questa esperienza possa influenzare il panorama del gioco online.