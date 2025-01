Acer lancia le nuove console portatili Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11 al CES 2025

Acer ha recentemente annunciato il debutto di due nuovi modelli di console portatili, Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11, durante il CES 2025 a Las Vegas. Queste console si distinguono per le loro specifiche tecniche elevate, un hardware potente e il sistema operativo Windows 11, ma i prezzi potrebbero essere un fattore dissuasivo per gli acquirenti. Scopriamo nel dettaglio cosa offrono questi nuovi dispositivi.

Specifiche tecniche di Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11

Nitro Blaze 8

La Nitro Blaze 8 è dotata di un processore AMD Ryzen 7 8840HS che presenta otto core e sedici thread. La sua cache di 24 MB e una frequenza che arriva fino a 5.1 GHz rendono questo dispositivo molto reattivo. Inoltre, integra una NPU AMD Ryzen AI che riesce a fornire fino a 39 AI TOPS. Il comparto grafico è affidato all’AMD Radeon 780M con architettura AMD RDNA 3, elemento chiave per garantire prestazioni elevate nei giochi.

Il display della Nitro Blaze 8 è un IPS WQXGA da 8,8 pollici, con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e una luminosità di 500 nit. Supporta il 97% dello spettro DCI-P3, assicurando colori vivaci e dettagli nitidi. Questa console è equipaggiata con 16 GB di RAM LPDDR5X e offre diverse opzioni di archiviazione, tra cui un SSD M.2 PCIe Gen 4 NVMe disponibile fino a 2 TB.

Per quanto riguarda le porte, sono inclusi USB4 Type-C e USB 3.2, e un slot per schede Micro SD, rendendo la Nitro Blaze 8 versatile per le esigenze di connettività. La batteria da 55 Wh garantisce un'autonomia soddisfacente, mentre l'alimentatore incluso ha una potenza di 65 W. È importante notare che il sistema operativo installato è Windows 11 Home, e insieme alla console è offerto un abbonamento di prova di tre mesi a PC Game Pass.

Nitro Blaze 11

Dal canto suo, la Nitro Blaze 11 si presenta con uno schermo più ampio di 10,95 pollici, mantenendo le stesse caratteristiche tecniche fondamentali della Nitro Blaze 8, ma con una leggera differenza nella frequenza di aggiornamento: 120 Hz. La potenza dell’alimentatore aumenta a 100 W per gestire al meglio il display e le prestazioni hardware.

Questo modello condivide lo stesso processore AMD Ryzen 7 e la GPU Radeon 780M installata sulla Nitro Blaze 8, consentendo un'esperienza di gioco fluida. Anche la Nitro Blaze 11 offre opzioni di archiviazione identiche e RAM da 16 GB, supportando lo stesso ecosistema di giochi e applicazioni disponibili su Windows 11.

Le dimensioni sono una delle principali differenze, con la Nitro Blaze 11 che occupa più spazio, il che può risultare sia un vantaggio, offrendo un'area di gioco più grande, sia uno svantaggio per chi predilige la compattezza. Il design del controller è un altro punto distintivo, con i controlli della Blaze 11 separabili dal corpo della console, una funzionalità non comune tra i modelli portatili sul mercato.

Prezzi e disponibilità delle nuove console

Le console Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11 saranno disponibili a prezzi che si attestano rispettivamente a 999€ e 1.199€. La Nitro Blaze 8 è attesa per il mese di marzo, mentre la Nitro Blaze 11 dovrebbe arrivare nel secondo trimestre del 2025. Entrambi i modelli includono un abbonamento gratuito di tre mesi a PC Game Pass, un'ottima opportunità per i videogiocatori che desiderano ottimizzare la loro libreria di giochi.

Tuttavia, va sottolineato che il posizionamento di prezzo delle nuove console è decisamente elevato, ponendosi al vertice della categoria. In confronto, il prezzo di queste console è superiore rispetto a molte altre alternative presenti nel mercato delle console portatili, come ROG Ally e MSI Claw. Questa strategia di Acer potrebbe limitare il loro appeal rispetto alla concorrenza, specialmente considerando il contesto del lancio di nuove versioni di console da parte di altri marchi.

La scelta di puntare su hardware di alta qualità e su schermi più grandi potrebbe giustificare, almeno in parte, il costo elevato. Tuttavia, per diventare più appetibili, le Nitro Blaze potrebbero necessitare di promozioni significative e offerte a lungo termine.