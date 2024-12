Xiaomi lancia la nuova Mijia Smart Safe Box: una cassaforte intelligente per la casa moderna

Xiaomi amplia la sua gamma di dispositivi per la smart home con il lancio della Mijia Smart Safe Box da 30 cm, un prodotto che promette di coniugare eleganza e sicurezza per gli oggetti di valore all'interno delle abitazioni contemporanee. Con una progettazione pensata per le esigenze attuali, questa cassaforte offre numerose funzionalità innovative, garantendo così la protezione necessaria per i beni più preziosi.

Specifiche e design della Mijia Smart Safe Box

La Mijia Smart Safe Box si distingue per il suo design compatto ed elegante, con dimensioni di 300 mm in larghezza, 400 mm in altezza e 300 mm in profondità, e un peso di 14 kg che ne facilita il posizionamento in vari ambienti domestici. Realizzata con materiali di alta qualità, la cassaforte presenta una robusta struttura a triplo strato in acciaio Q235, offrendo resistenza e durata nel tempo.

Per garantire una sicurezza di alto livello, la cassaforte è dotata di un cilindro di sicurezza di grado C e di bulloni di bloccaggio da 19 mm, che rispettano i più rigorosi standard di sicurezza. Questi accorgimenti la rendono resistente alle forzature e ai furti.

Cruciale per la sua funzionalità è la tecnologia avanzata di riconoscimento delle impronte digitali, basata su un sofisticato algoritmo di rilevamento svedese, che raggiunge un impressionante tasso di accuratezza del 99,2%. Gli utenti possono dunque sbloccare la cassaforte in un tempo record di 0,5 secondi. Ma non è solo la velocità a colpire: il sistema è in grado di apprendere e adattarsi nel tempo, assicurando prestazioni sempre più elevate.

Metodi di sblocco e sicurezza avanzata

La Mijia Smart Safe Box non si limita a un solo metodo di accesso, ma ne offre ben sei per rispondere a diverse esigenze di sicurezza. Gli utenti possono scegliere tra il riconoscimento delle impronte digitali, l'inserimento di una password, una password monouso, l’uso della doppia autenticazione , il Bluetooth e la chiave fisica tradizionale.

Un'altra caratteristica innovativa di questo dispositivo è l'integrazione di un chip di sicurezza Mijia, dotato di crittografia EAL4+ di livello finanziario, che assicura la protezione dei dati tra il dispositivo e lo smartphone dell’utente. Grazie alle funzionalità di connettività Wi-Fi e Bluetooth, gli utenti possono monitorare e controllare lo stato della cassaforte attraverso l’app Mijia, ricevendo avvisi in tempo reale sullo stato della sicurezza, inclusi allarmi per accessi non autorizzati o porte dimenticate aperte.

Inoltre, la cassaforte è concepita per attivare un allarme in caso di emergenza tramite impronte, che invia una notifica a un contatto preimpostato. Questa funzione rappresenta un ulteriore strato di protezione, fondamentale per garantire la sicurezza personale e quella dei propri beni.

Spazio interno e alimentazione

Oltre alla sicurezza esterna, la Mijia Smart Safe Box offre uno spazio interno ben organizzato e versatile. Il suo interno è dotato di un ripiano staccabile che consente di riporre facilmente laptop fino a 12 pollici, documenti di formato A4 e altri oggetti di valore. Per garantire la massima protezione degli oggetti delicati, è presente una morbida fodera interna in velluto, che previene graffi e danni.

Per quanto riguarda l’alimentazione, la cassaforte è alimentata da quattro batterie AA, con una durata stimata fino a 12 mesi. In caso di emergenza, è disponibile anche una porta di alimentazione Type-C, che consente di poter accedere ai propri beni anche in situazioni di batteria esaurita.

Prezzo e disponibilità

La Mijia Smart Safe Box da 30 cm è già disponibile sul mercato, con un prezzo di vendita fissato a 649 yuan, circa 85 euro, attraverso piattaforme di e-commerce come jd.com. Ci si aspetta che la cassaforte raggiunga anche altri rivenditori nel prossimo futuro, ampliando così l'accesso a questa innovativa soluzione di sicurezza per la casa. Con questa nuova uscita, Xiaomi dimostra nuovamente il suo impegno nel settore della smart home, offrendo prodotti all'avanguardia e dal design accattivante.