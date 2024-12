Xfce 4.20: Il nuovo aggiornamento dell'ambiente desktop dopo due anni di sviluppo

Con l'uscita della versione 4.20, l'ambiente desktop Xfce propone una serie di aggiornamenti significativi e nuove funzionalità che migliorano l'esperienza utente. Questo aggiornamento arriva due anni dopo il precedente rilascio di Xfce 4.18 e apporta modifiche che vanno dal supporto sperimentale per Wayland a miglioramenti per il file manager Thunar. Il nuovo update riflette un impegno verso una maggiore compatibilità, efficienza e personalizzazione dell'interfaccia desktop.

Supporto sperimentale per Wayland

Una delle novità più attese di Xfce 4.20 è il supporto sperimentale per Wayland, che consente agli utenti di gestire le sessioni con il comando startxfce4 --wayland . Questa innovazione introduce nuove possibilità, inclusi i compositori Labwc e Wayfire, che promettono un miglioramento dell'usabilità generale. Tuttavia, è da segnalare che alcuni componenti di Xfce non sono ancora pienamente compatibili con Wayland. Tra questi si trovano Xfwm4 , Xfdashboard, Xfce4-screensaver, Xfce4-windowck-plugin e Xfce4-xkb-plugin, che continueranno a funzionare solo su X11. Quest'aspetto è importante per gli utenti che desiderano immergersi in questa nuova esperienza, poiché dovranno tenere conto delle limitazioni attuali.

In aggiunta, Xfce 4.20 migliora anche il supporto per displays ad alta densità di pixel , un fattore essenziale per gli utenti che utilizzano schermi moderni. Con l'introduzione di libxfce4windowing , Xfce sta cercando di semplificare la gestione delle finestre e le interazioni con il sistema, rendendo l'ambiente desktop più accattivante visualmente e funzionalmente.

Novità e miglioramenti per Thunar

Il file manager Thunar, pilastro dell'ambiente desktop Xfce, beneficia di numerose funzionalità nuove. Tra queste spicca il supporto per gli URL remoti IPv6, che ampliano le capacità di gestione dei file in un contesto sempre più globale e connesso. Gli utenti possono ora anche creare collegamenti simbolici a posizioni remote e godere di un'interfaccia utente arricchita grazie ai nuovi pulsanti della barra degli strumenti.

Thunar ha conosciuto anche miglioramenti significativi nella ricerca dei file, con l'aggiunta di descrizioni di tipo specifico e emblemi per i punti di montaggio. Un'altra novità notevole è rappresentata dalla funzione di visualizzazione del numero di file nascosti nella barra di stato, cruciale per chi gestisce cartelle di grandi dimensioni. La gestione delle azioni personalizzate ha subito cambiamenti, consentendo ora l'utilizzo delle scorciatoie anche in sottomenu, facilitando così le operazioni quotidiane. Inoltre, Thunar ora apre automaticamente le cartelle quando si passa il mouse su di esse, offrendo un'esperienza utente più fluida e interattiva.

Aggiornamenti al pannello e altrimenti

Il pannello di Xfce è stato oggetto di miglioramenti significativi, tra cui la possibilità di configurare la larghezza del bordo e una migliore navigazione tramite tastiera. L'Application Finder ha visto l'introduzione di nuove opzioni, incluso un'opzione per chiudere automaticamente la finestra quando perde il focus. In aggiunta, è stata migliorata la gestione dell'orologio digitale, ora dotato di modalità 24 ore e numeri delle settimane, rendendo il monitoraggio del tempo più facile ed efficace.

Non mancano, infine, miglioramenti alla gestione della schermata di blocco, rendendo questa funzione più intuitiva. Xfce 4.20 introduce supporto per diversi profili di alimentazione e include funzioni che regolano cosa accade quando si chiude il coperchio del laptop. Con l'aggiunta della modalità di sospensione ibrida, gli utenti possono gestire meglio il consumo energetico dei loro dispositivi.

Ottimizzazioni alla gestione temi e altre modifiche

Il supporto per temi scuri è stato ottimizzato, migliorando ulteriormente l'estetica dell'ambiente desktop. Le impostazioni di visualizzazione hanno ricevuto un’attenzione speciale, con miglioramenti al ridimensionamento e al passaggio tra profili di approfondimento del mouse e varianti piatte. Infine, la finestra di dialogo "Informazioni su Xfce" ora include il logo della distribuzione in uso e informazioni dettagliate sul sistema di finestre e sulla GPU.

La nuova versione 4.20 di Xfce è ricca di novità e miglioramenti, che promettono di arricchire l'esperienza di utilizzo dell'ambiente desktop. Le nuove funzionalità non tarderanno a raggiungere i repository della maggior parte delle distribuzioni di sistema, facilitando così l’adozione di questo aggiornamento da parte degli utenti.