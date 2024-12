Windows si evolve: condividi facilmente file tra iPhone e PC con la nuova funzione di Microsoft

Microsoft ha annunciato una novità importante per gli utenti di Windows 10 e Windows 11: una funzionalità che semplifica la condivisione dei file tra iPhone e PC, simile a quanto offre AirDrop per i dispositivi Apple. Questa funzione mira a migliorare l'integrazione tra i sistemi operativi, offrendo agli utenti una maggiore comodità e flessibilità nella gestione dei loro contenuti digitali.

Nuova funzionalità in fase di rollout

La casa di Redmond ha avviato il rollout di una versione aggiornata di Phone Link, conosciuta in italiano come “Collegamento al telefono.” Attualmente, la funzionalità è disponibile solo per gli utenti iscritti al programma “Windows Insider.” Tuttavia, Microsoft prevede di rendere la funzione accessibile a tutti gli utenti dopo un periodo di test. “Collegamento al telefono” consente l'accesso semplice a contenuti presenti su dispositivi Android e iPhone. Attraverso un collegamento Bluetooth tra il telefono e il PC, gli utenti possono ricevere notifiche direttamente sullo schermo del computer, inviare messaggi e persino rispondere a chiamate senza dover toccare il telefono.

Questa novità si inserisce in una strategia più ampia di Microsoft, che punta a fornire un'esperienza utente più fluida e integrata tra diversi dispositivi. La disponibilità diffusa di questa funzione potrebbe portare un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi, rendendo superflue molte delle attuali operazioni di trasferimento file.

Requisiti per la condivisione dei file

Per poter usufruire di queste nuove funzionalità, gli utenti devono avere a disposizione un iPhone dotato di iOS 16 o versioni successive. È necessaria anche l'installazione dell'app “Collegamento a Windows” , reperibile sull'App Store, e la corrispondente app per PC . Questi requisiti garantiscono che entrambe le piattaforme possano comunicare in modo efficace.

Per facilitare la condivisione, gli utenti devono seguire alcuni passaggi semplici. Per inviare un file da iPhone a PC, è sufficiente selezionare il file desiderato, toccare l'icona di condivisione, scegliere “Collegamento a Windows” e indicare il dispositivo di destinazione. In modo analogo, per trasferire file da PC a iPhone, è necessario selezionare i file localmente, cliccare con il tasto destro del mouse, scegliere “Condividi” e poi selezionare “Il mio telefono” o una voce equivalente.

Una volta avviata la procedura, apparirà un messaggio sul telefono o sul PC indicante il collegamento tra i dispositivi. Accettando la ricezione, sarà possibile stabilire una connessione simile a quella offerta da AirDrop, garantendo una maggiore praticità per gli utenti e un miglioramento generale della condivisione dei contenuti.

Il programma Windows Insider e la sua importanza

Il programma “Windows Insider” ha preso il via dieci anni fa, con il suo lancio datato 30 settembre 2014. Questo programma, pensato per coinvolgere attivamente gli utenti nello sviluppo del sistema operativo, consente a Microsoft di testare nuove funzionalità prima del rilascio ufficiale. Attraverso questo approccio, l’azienda raccoglie feedback utili che le permettono di apportare miglioramenti e ottimizzazioni in base alle esigenze reali degli utenti.

Le funzionalità rivelate durante questo processo sono spesso distribuite gradualmente, creando a volte confusione riguardo alla loro disponibilità finale. Gli utenti devono affrontare diversi sottocanali, aumentando complicazioni nelle tempistiche di lancio delle nuove opzioni. Tuttavia, il programma continua a essere una risorsa preziosa per gli utenti desiderosi di avere un impatto concreto sullo sviluppo del software. Microsoft riesce così a coltivare un rapporto più diretto e proficuo con la propria comunità di utenti, garantendo che le innovazioni siano realmente utili e apprezzate.