Windows 11 saluta una funzione utile: il menu delle azioni suggerite non sarà più supportato

Microsoft ha recentemente annunciato un aggiornamento importante per gli utenti di Windows 11, nel quale si apprende che una funzionalità molto apprezzata, il menu delle azioni suggerite, verrà eliminata. Questa mossa, comunicata attraverso un post sul blog ufficiale dell'azienda, segna la fine di un supporto attivo per uno strumento che ha fornito assistenza agli utenti nel compiere scelte rapide e contestuali. Vediamo più da vicino cosa comporta questa decisione.

La funzionalità delle azioni suggerite: cosa offriva agli utenti

Il menu delle azioni suggerite era una risorsa utile per gli utenti di Windows 11, attivo dal suo lancio nel 2022. Questa funzione si attivava automaticamente quando un utente copiava elementi come numeri di telefono oppure date, suggerendo l'azione successiva più logica da compiere. Era uno strumento che migliorava l'esperienza d'uso, rendendo le operazioni quotidiane più fluide e intuitive. Tuttavia, la sua utilità non è bastata a garantirne un futuro nel contesto degli sviluppi futuri della piattaforma.

L'arrivo di Click To Do: un'alternativa avanzata

Uno dei motivi alla base dell'eliminazione del menu delle azioni suggerite sembra essere l'arrivo imminente di Click To Do, una nuova applicazione che offre funzioni simili ma con un supporto avanzato dell'Intelligenza Artificiale. Click To Do promette di semplificare ulteriormente la gestione delle attività quotidiane, portando l'usabilità e la produttività a un livello superiore. Tuttavia, la funzione di Click To Do sarà fruibile principalmente su PC dotati della tecnologia Copilot+, il che potrebbe escludere una parte significativa degli utenti che non hanno accesso a hardware all'avanguardia.

Gli effetti della deprecazione sulla community di Windows

Con la decisione di Microsoft di deprecarre il menu delle azioni suggerite, gli utenti potranno ancora usarlo, ma senza alcun supporto ufficiale. Questo implica che col passare del tempo potrebbero verificarsi malfunzionamenti o problemi vari. La scelta di limitare il ristoro di questa funzione sembra mirata a incentivare gli utenti ad aggiornare il proprio hardware, un obiettivo che va in linea con le tendenze del mercato della tecnologia, dove la costante evoluzione viene spesso accompagnata dalla necessità di acquistare nuovi dispositivi.

Ultimi addii nell'ecosistema Windows

Questa non è l'unica novità che segna un cambiamento nell'ecosistema Windows negli ultimi mesi. Oltre alla decisione di dismettere il menu delle azioni suggerite, gli utenti devono dire addio anche al Pannello di controllo, sostituito dall'app Impostazioni. Un altro strumento iconico, WordPad, ha subito lo stesso destino, con Microsoft che ha annunciato la cessazione degli aggiornamenti dal primo settembre 2024. Queste scelte fanno parte di una strategia più ampia da parte dell'azienda nel cercare di ottimizzare l'esperienza utente, ma segnano anche la fine di alcuni tool storici che hanno accompagnato gli utenti per anni.