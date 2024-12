WhatsApp si evolve: nuove funzioni AI per facilitare le interazioni tra aziende e clienti

Meta sta spingendo sull'acceleratore nel campo dell'Intelligenza Artificiale, integrando queste tecnologie nelle sue piattaforme per migliorare le interazioni tra aziende e clienti. Le ultime novità riguardano WhatsApp, dove l'azienda ha introdotto strumenti innovativi per automatizzare le risposte tramite l'AI, rendendo la comunicazione più fluida e immediata. Questo approccio rappresenta un passo significativo nel rendere WhatsApp un punto di riferimento non solo per la messaggistica, ma anche per la gestione delle relazioni commerciali.

Innovazioni nella versione beta di WhatsApp per iOS

La recente beta dell’app per iOS, identificata con il numero di versione 24.25.10.84, presenta una novità rilevante: un sistema di intelligenza artificiale che consente alle aziende di instaurare un dialogo automatizzato con i propri clienti. Questa funzione, già testata in un contesto Android, ha subito alcune modifiche per adattarsi alle peculiarità della piattaforma iOS. I beta tester hanno notato che le aziende possono attivare il supporto AI semplicemente scansionando un codice QR.

Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per la gestione delle richieste al di fuori del normale orario d’ufficio. In tal modo, i clienti possono ricevere assistenza e risposte automaticamente, 24 ore su 24, contribuendo a migliorare la customer experience. La possibilità di fornire supporto costante si traduce in una maggiore rapidità nell'assistenza, un aspetto cruciale per le aziende che desiderano mantenere alta la soddisfazione del cliente.

Un'assistenza AI versatile e trasparente

L’assistenza fornita dall'intelligenza artificiale offre diverse opzioni per interagire con i clienti. Essa è in grado di condividere informazioni sui prodotti, consigliare alternative e fornire aggiornamenti su prezzi e disponibilità, garantendo così un supporto informativo completo e sempre disponibile. Questa interazione può avvenire senza che il personale dell'azienda sia necessariamente presente.

L’azienda ha l’opzione di “mettere in pausa” l’AI quando desidera per riprendere il supporto umano. Un aspetto importante che Meta ha voluto sottolineare è la trasparenza del sistema: i clienti saranno avvisati quando si trovano in chat con un'intelligenza artificiale. Inoltre, essendo il sistema in fase sperimentale, Meta ha avvertito che le risposte generate potrebbero non sempre soddisfare le aspettative, segnalando la volontà di perfezionare le abilità dell’AI sin da subito.

Integrare WhatsApp Business con la Business Platform

Un'altra innovazione interessante si concentra sul collegamento tra WhatsApp Business e la Business Platform di Meta. Le aziende ora hanno la possibilità di gestire simultaneamente gli account su entrambe le piattaforme. Durante la fase di configurazione, si può anche trasferire fino a sei mesi di cronologia chat all'app di WhatsApp Business, senza includere chat di gruppo.

Questa funzionalità non solo semplifica la gestione delle comunicazioni, ma offre anche alle aziende la possibilità di avere una visione più ampia delle interazioni con i clienti. Le novità sottolineano come WhatsApp non si limiti più a essere un’app di messaggistica, ma stia rapidamente diventando uno strumento fondamentale per le imprese che mirano a ottimizzare il proprio servizio clienti. Meta, attraverso queste implementazioni, punta a collocare WhatsApp al centro delle strategie di comunicazione aziendale, rendendo la piattaforma sempre più versatile e utile nel panorama commerciale attuale.