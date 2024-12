WhatsApp rilascia un aggiornamento per iOS: nuova galleria per l’invio di foto e video

Un nuovo aggiornamento dell’applicazione WhatsApp dedicato al sistema operativo iOS è disponibile nell'App Store di Apple. La versione 24.25.80 introduce significative modifiche all'interfaccia della galleria, ripensata per semplificare l’invio di album di foto e video. Questa evoluzione punta a migliorare l’esperienza degli utenti, rendendo più intuitivo e rapido il processo di condivisione.

Le principali novità dell'aggiornamento 24.25.80

Pochi giorni fa, WhatsApp ha iniziato a implementare la versione stabile 24.25.80 per gli utenti iOS, una novità attesa da tempo. Un mese prima, durante la presentazione dell'aggiornamento 2.24.24.9 per Android, si era già accennato a queste modifiche. Adesso, gli utenti di iOS possono finalmente beneficiare di un’interfaccia nuova e semplificata per l’invio di foto e video, che facilita notevolmente la selezione di più elementi.

La nuova galleria consente di scegliere rapidamente molte foto e video da inviare in un'unica operazione. Questa funzionalità è accompagnata dalla possibilità di aggiungere una descrizione a tutto l’album, un'opzione che rende la condivisione più personalizzata e chiara per i destinatari. A livello grafico, l’aggiornamento dona un aspetto più moderno e armonioso all'applicazione, rendendo la navigazione più fluida e gradevole per l'utente.

Per apportare modifiche ai contenuti selezionati, gli utenti possono semplicemente toccare l'icona della matita situata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Grazie a questa nuova semplicità d’uso, l'organizzazione degli album diventa più snella e l’esperienza complessiva migliora, riducendo la confusione spesso associata alle interfacce precedenti.

Disponibilità e modalità di aggiornamento

L’aggiornamento 24.25.80 è già in fase di distribuzione, anche se la sua apparizione potrebbe richiedere alcuni giorni per essere visibile su tutti gli account. Per chi desidera avere accesso immediato alla nuova versione dell’app, è possibile aggiornare WhatsApp per iOS direttamente dall'App Store. L'operazione è semplice e veloce, e non richiede particolari competenze tecniche.

Gli utenti curiosi di testare le novità prima del rilascio ufficiale possono considerare l’iscrizione al programma beta. Abbiamo preparato una guida dettagliata su come installare WhatsApp Beta sia su iOS che su Android, ideale per chi desidera essere sempre al passo con le ultime funzionalità prima che siano disponibili per tutti gli utenti.

