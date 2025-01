WhatsApp introduce la funzione di chiamata senza salvare i numeri, scopri come usarla

Recentemente, WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento interessante che semplifica la composizione dei numeri di telefono. Questa nuova funzione permette agli utenti di effettuare chiamate senza dover prima salvare il numero nei contatti. Il cambiamento è stato accolto positivamente, poiché promette di rendere la comunicazione ancora più rapida e versatile. Analizziamo nel dettaglio questa novità e come procedere per utilizzarla al meglio.

I collegamenti rapidi per le chiamate

Per cominciare, l'aggiornamento introduce tre collegamenti utili nella parte alta dello schermo, proprio sotto il campo di ricerca nell'app. Per accedere a queste opzioni, è sufficiente aprire WhatsApp e toccare l'icona "Chiamate" posizionata in basso a sinistra. Su questa schermata, gli utenti troveranno la scheda "Preferiti", dove possono facilmente accedere ai contatti con cui interagiscono frequentemente, oltre all’elenco delle chiamate recenti. Questa organizzazione rende più semplice mantenere il contatto con le persone più importanti senza dover navigare in lungo e in largo tra le varie sezioni dell'app.

Toccando l'icona con il simbolo “+” situata in alto a destra, si aprirà una nuova schermata che mostra i contatti con cui si è comunicato di più, facilitando ulteriormente il processo. In aggiunta, è presente un elenco completo di tutti i contatti disponibili, garantendo una navigazione intuitiva. L’interfaccia è stata progettata per essere user-friendly, rendendo l'esperienza dell'utente il più fluida possibile.

Chiamate senza il bisogno di salvare i numeri

Una della novità più significative di questo aggiornamento, disponibile dal 22 gennaio 2025, è la possibilità di comporre numeri di telefono anche senza averli precedentemente salvati tra i contatti. Secondo le note di rilascio dell'App Store, l'operazione è molto semplice: è sufficiente inserire il numero completo nel campo apposito. A questo punto, WhatsApp verifica se il numero è registrato sulla piattaforma. Se il numero risulta attivo, apparirà una conferma a indicare che è possibile chiamarlo.

Inoltre, se il numero appartiene a un'azienda verificata, apparirà un badge di verifica accanto al nome dell'azienda, fornendo ulteriore sicurezza agli utenti. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo per WhatsApp, poiché elimina la necessità di memorizzare numeri temporanei e migliora l'usabilità per le comunicazioni occasionali o per i contatti non frequenti.

Verifica dell'aggiornamento e come procedere

Per garantire di disporre dell'ultima versione dell'app, gli utenti possono controllare facilmente la disponibilità dell'aggiornamento. Aprendo l'App Store e selezionando l'icona blu con una "A" bianca stilizzata, si può procedere toccando la voce "Cerca" situata nella parte inferiore destra dello schermo. Digitando "WhatsApp" nella barra di ricerca e selezionando l'applicazione, gli utenti possono poi accedere alla scheda della propria app.

Se il tasto "Aggiorna" è visibile, è possibile procedere in tal senso per installare l'ultima versione. In caso contrario, se appare solo il pulsante "Apri", è fondamentale controllare sotto la voce "Novità". La scritta "Versione 25.1.80" confermerà che l'aggiornamento è già attivo. Se tale scritta non è presente, gli utenti dovranno attendere qualche giorno per ricevere la nuova funzionalità.

Questo aggiornamento di WhatsApp non solo ottimizza l'esperienza dell'utente, ma riflette anche la continua evoluzione della piattaforma nel rispondere alle esigenze della propria vasta base di clienti.