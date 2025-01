WhatsApp introduce i bot AI per personalizzare le conversazioni: novità in arrivo

La continua evoluzione di WhatsApp sorprende ancora. L'applicazione di messaggistica istantanea sta attualmente lavorando su una nuova funzionalità che prevede l'implementazione di bot basati sull'intelligenza artificiale. Questi strumenti sono destinati a rendere le interazioni tra gli utenti non solo più personalizzate, ma anche più coinvolgenti e divertenti. Al momento, questa innovazione è in fase di test nella versione beta, precisamente la 2.25.1.24, per i dispositivi Android.

Bot con personalità e funzioni uniche

I bot che WhatsApp sta progettando non si limiteranno ad essere tradizionali assistenti virtuali. Infatti, sono pensati per avere personalità distinte e tematiche specifiche. Questo approccio permetterà di arricchire l'interazione degli utenti, rendendo ogni chat più coinvolgente. Alcune delle idee per i bot includono:

Personaggi ispirati agli anime : Questi bot saranno ideali per conversazioni leggere e divertenti, capaci di portare un tocco di creatività e spensieratezza nelle chat quotidiane.

Consulenti virtuali : Suddivisi su vari temi come il benessere , la salute , la tecnologia , e molti altri. Offriranno suggerimenti pertinenti e informazioni utili che possono effettivamente migliorare la vita quotidiana degli utenti.

Esperti di cultura pop: Saranno in grado di tenere gli utenti aggiornati sulle ultime tendenze, eventi e curiosità dal mondo dello spettacolo e dello svago.

Grazie a questa varietà di proposte, l'obiettivo di WhatsApp è quello di arricchire l'esperienza utente, miscelando divertimento e utilità. Gli utenti avranno quindi la possibilità di scegliere come e con chi interagire, contribuendo a una comunicazione più personale e su misura.

Modifiche all’interfaccia per una migliore esperienza

Con l'introduzione di questi bot, WhatsApp apporterà importanti modifiche all'interfaccia dell'app. In particolare, la barra di navigazione inferiore subirà una semplificazione, con la rimozione della sezione dedicata alle Community. Gli utenti potranno comunque gestire le loro community semplicemente accedendo alla scheda Chat. Questa scelta mira a rendere l'app più intuitiva e accessibile.

Le novità non si fermano qui. Nelle versioni beta sono state individuate ulteriori migliorie, tra cui:

Creazione di gruppi semplificata : Aggiunta di un pulsante dedicato per facilitare questo processo.

Migliorie nelle anteprime dei link : Gli utenti potranno visualizzare le favicon dei siti web, rendendo la navigazione più immediata.

Sondaggi più dinamici: Con la nuova possibilità di arricchire le opzioni di voto con immagini, sarà possibile rendere sondaggi e interazioni più visivi e coinvolgenti.

Come accedere ai nuovi bot basati sull'AI

Al momento, i bot basati sull'intelligenza artificiale non sono ancora disponibili per il pubblico generale. Tuttavia, il loro sviluppo appare piuttosto avanzato e le aspettative sono alte. Gli utenti che desiderano esplorare in anteprima questa e altre novità possono iscriversi al programma beta direttamente attraverso il Google Play Store.

Per coloro che preferiscono attendere una versione più stabile, ci si aspetta che l’aggiornamento venga rilasciato nei prossimi mesi. Sebbene non siano state comunicate date ufficiali, l’arrivo di questa funzione potrebbe segnare un cambiamento significativo per WhatsApp, trasformandolo da semplice app di messaggistica a una piattaforma più interattiva e personalizzata.