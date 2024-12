WhatsApp interrompe il supporto per smartphone con versioni obsolete di Android

In un mondo dove la tecnologia avanza a ritmo serrato, anche gli smartphone devono affrontare il loro destino, specialmente quando non riescono a tenere il passo con le nuove versioni del software. A partire dal 1 gennaio 2025, alcuni dispositivi Android con versioni obsolete non potranno più utilizzare WhatsApp, una delle app di messaggistica più diffuse e scaricate. Questo cambiamento impone una riflessione sull'importanza di tenere aggiornato il proprio smartphone e sulle conseguenze che la fine del supporto tecnico può avere.

I motivi per cui WhatsApp abbandona Android pre-Lollipop

WhatsApp ha deciso di interrompere il servizio per dispositivi che non supportano almeno Android 5.0 Lollipop. Questa decisione è stata presa essenzialmente per motivi di sicurezza. Le versioni più vecchie di Android presentano vulnerabilità che possono minacciare la protezione dei dati e l'integrità delle comunicazioni degli utenti. Queste versioni obsolete, infatti, non godono di aggiornamenti regolari e frequenti, rendendo gli smartphone a rischio nel contesto di attacchi da parte di hacker o malware.

L’abbandono di versioni obsolete consente anche agli sviluppatori di WhatsApp di concentrare i propri sforzi su tecnologie più moderne e sicure, garantendo così un’esperienza utente ottimale. Questo approccio non solo migliora le prestazioni generali dell’app, ma garantisce anche funzionalità avanzate che richiedono una piattaforma più recente e robusta.

Quali smartphone saranno esclusi dal supporto di WhatsApp

Con l’arrivo della scadenza fissata, diversi modelli di smartphone non potranno più utilizzare WhatsApp. Tra i più noti, ci sono dispositivi di marchi importanti come Samsung, Motorola, HTC, LG e Sony. Di seguito è riportata una lista di alcuni dei modelli di smartphone che verranno esclusi dal supporto a partire dal nuovo anno:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

: Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini. Motorola : Moto G , Droid Razr HD, Moto E .

: Moto G , Droid Razr HD, Moto E . HTC : One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

: One X, One X+, Desire 500, Desire 601. LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Il numero di dispositivi colpiti non è vasto, tuttavia, per coloro che utilizzano questi modelli, il rischio di rimanere senza accesso a un servizio così rilevante per la comunicazione quotidiana è concreto.

Come verificare la versione di Android sul proprio dispositivo

Scoprire quale versione di Android è installata sul proprio smartphone è un’operazione semplice. Gli utenti dovranno recarsi nelle impostazioni del dispositivo e navigare verso "Sistema", quindi selezionare "Informazioni su" per controllare dettagli specifici sulla versione dell’OS in uso. Questo passaggio è fondamentale per capire se il proprio dispositivo rientra tra quelli che non saranno più supportati da WhatsApp.

La consapevolezza riguardo alla versione di Android consente di valutare al meglio le opzioni a disposizione. Se il dispositivo risulta essere tra quelli colpiti da questa nuova politica di WhatsApp, è opportuno iniziare a considerare che si avvicina il momento per un possibile aggiornamento.

Le opzioni per gli utenti con smartphone obsoleti

Per chi si trova nella situazione di dover sostituire un dispositivo che non sarà più compatibile con WhatsApp, ci sono diverse alternative disponibili sul mercato. È possibile trovare smartphone Android di buona qualità a prezzi accessibili, anche sotto i 100 euro. A questo proposito, si consiglia di consultare guide specifiche che mettono in evidenza i migliori modelli, in modo da effettuare un acquisto consapevole e conveniente. Scegliere un nuovo smartphone non significa solo passare a un modello più recente, ma anche iniziare a godere di nuove applicazioni e funzionalità che potrebbero migliorare l’esperienza complessiva nell’utilizzo della tecnologia quotidiana.