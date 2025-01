Whatsapp aggiorna le videochiamate: nuove funzioni per effetti e sfondi virtuali

Con l’aggiornamento di ottobre 2024, gli utenti di Whatsapp hanno a disposizione nuove opzioni per personalizzare le proprie videochiamate. Questa novità permette di utilizzare sfondi virtuali e diversi effetti, simili a quelli già noti in piattaforme come Zoom e FaceTime. Tale funzionalità è particolarmente utile per chi desidera mascherare l’ambiente circostante o semplicemente desidera rendere le videochiamate più divertenti e originali.

Lo sfondo virtuale è un’ottima soluzione per nascondere disordini domestici o per mantenere privata l’ubicazione attuale. Inoltre, Whatsapp ha ampliato la sua offerta con filtri e effetti speciali, consentendo agli utenti di arricchire le proprie registrazioni video. Tra le opzioni disponibili ci sono effetti che rimodellano il viso, simili a quelli del programma PhotoBooth di Apple, aggiungendo elementi ludici come occhiali, lacrime o accessori divertenti.

Come attivare uno sfondo virtuale

Per utilizzare lo sfondo virtuale durante una videochiamata, è necessario trovarsi nella conversazione video. Una volta avviata la chiamata, un nuovo pulsante con l’icona di una bacchetta magica appare sullo schermo. Cliccando su di esso, si accede a un menu che offre diverse opzioni: Effetti, Filtri e Sfondi.

Selezionando una di queste scelte, Whatsapp mostrerà una serie di effetti disponibili. Gli utenti possono visualizzarli in anteprima e, se uno di essi risulta di gradimento, è sufficiente toccare lo schermo per tornare alla videochiamata con l'effetto selezionato attivo.

Rimuovere le imperfezioni del volto

Mentre si è in videochiamata, per eliminare piccole imperfezioni del viso si può attivare la modalità Ritocco. Questo strumento, identificabile da un’icona che combina una maschera con un pennello, è visibile nell’angolo in alto a destra. Attivando questa funzione, il sistema tenta di nascondere alcuni difetti, come rughe, brufoli o barba incolta. Sebbene non garantisca risultati perfetti, può rivelarsi utile per ritocchi leggeri.

Migliorare l’illuminazione del volto

Assistere a videochiamate in ambienti poco illuminati può risultare problematico. Tuttavia, Whatsapp offre la possibilità di migliorare la visibilità del viso senza l’uso di luci dirette. Cliccando sull’icona di una lampadina stilizzata nell'angolo in alto a destra, gli utenti possono attivare la funzione chiamata Luminosità Scarsa, che aggiunge una luce virtuale al volto, migliorando l’illuminazione anche in condizioni sfavorevoli.

Disabilitare gli effetti attivi

Se durante la videochiamata si decide di disattivare gli effetti già applicati, è possibile farlo in modo semplice. Un pulsante presente accanto alle modalità Ritocco e Luminosità Scarsa, rappresentato da un trattino in una freccia, permette di ripristinare lo stato originale della videochiamata con un semplice tocco.

Utilizzare effetti avanzati su iPhone

Gli utenti di iPhone hanno accesso a diversi effetti video integrati nel sistema operativo. Durante una videochiamata su Whatsapp, aprendo il Centro di Controllo e cliccando su Controlli WhatsApp, è possibile modificare la qualità audio e applicare filtri video.

Le opzioni audio includono standard, automatico, isolamento vocale e ampio spettro. Inoltre, tra i filtri video ci sono modalità come Ritratto, che sfoca lo sfondo, e Studio Light, che fornisce un’illuminazione extra al viso, disponibile solo sui modelli più recenti di iPhone. Altre funzionalità includono reazioni visive, che aggiungono un tocco giocoso durante le videochiamate.

