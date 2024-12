Video in verticale: come ottimizzare le registrazioni su smartphone per una fruizione migliore

I video sono diventati un elemento imprescindibile della nostra vita quotidiana, ma la loro fruizione dipende molto dal formato in cui vengono presentati. Con l'emergere di nuove app e piattaforme che favoriscono la visualizzazione verticale, la creazione di contenuti video in questo formato si rivela essenziale per chiunque intenda massimizzare l'engagement, dal semplice utente ai professionisti del settore. Questo articolo esplorerà le migliori pratiche per registrare video in formato verticale sfruttando la funzionalità degli smartphone, in particolare degli iPhone, per garantire una qualità impeccabile.

Perché il formato verticale è fondamentale

Viviamo in un'epoca in cui il mobile domina. La maggior parte delle persone utilizza il proprio smartphone per guardare video, una tendenza che ha portato molte app a centrare le proprie interfacce su un design verticale. Tutto ciò implica che i contenuti video ottimizzati per essere visualizzati in verticale si traducono in una maggiore facilità di visione e, conseguentemente, in un coinvolgimento superiore. Inoltre, le aziende e gli influencer che abbracciano questo formato possono notare un incremento significativo nel numero di visualizzazioni e interazioni. Chi registra video deve conoscere questi aspetti per adattarsi alle nuove dinamiche di consumo.

Registrazione alla massima risoluzione

Quando si decide di filmare, la prima raccomandazione è di impostare la fotocamera per registrare alla massima risoluzione disponibile. Registrando in 4K si avrà la possibilità di ritagliare il video senza compromettere la qualità dell'immagine. Per accedere a queste impostazioni sull'iPhone, bisogna navigare tra le opzioni di:

Impostazioni Fotocamera Registra Video Selezionare l'opzione 4K

Questo passaggio è fondamentale, poiché si prepara il terreno per una post-produzione efficace, sia che si voglia pubblicare il video in formato orizzontale sia che si propenda per una conversione in verticale.

Attivare la griglia per una composizione perfetta

Un altro passo importante è attivare l'interruttore per la griglia, una funzione che aiuta a migliorare la composizione delle immagini. Per fare ciò, bisogna andare su:

Impostazioni Fotocamera Composizione e attivare l’opzione Griglia

La griglia crea un sistema di riferimento visivo che consente di posizionare il soggetto correttamente, rendendo più semplice il successivo ritaglio in verticale. Tenere il soggetto al centro delle linee verticali della griglia garantisce che, anche una volta trasformato in verticale, non venga perso nessun dettaglio importante. Essere consapevoli della distanza dal soggetto da riprendere è cruciale: mantenere un certo spazio attorno al soggetto favorisce una migliore composizione e un minor rischio di errore durante il ritaglio.

Post-produzione: adattare i video orizzontali

Dopo aver registrato il video, il passo successivo prevede diverse modifiche per ottimizzare il contenuto sia per la visualizzazione orizzontale che per quella verticale. In primo luogo, quando si pubblica il video in formato orizzontale, si può considerare di applicare un ritaglio per migliorare la composizione:

Aprire l’app Foto

Selezionare il video da modificare

Cliccare sul pulsante di modifica e poi su Ritaglia

Effettuare lo zoom con due dita e riposizionare il soggetto

Questa tecnica permette di applicare la regola dei terzi, una strategia visiva fondamentale nella creazione di contenuti.

Conversione in video verticale

Se si desidera convertire un video registrato in orizzontale in verticale, il procedimento è piuttosto semplice. Dalla stessa app Foto:

Selezionare il video Cliccare su Modifica Scegliere Ritaglia Impostare la forma su Rettangolo Verticale

Questa conversione richiede attenzione: a seconda dell'inquadratura originale, potrebbe essere necessario adattare ulteriormente il video, effettuando zoom o spostamenti per ottenere una visione ottimale.

Ripristinare il formato originale

Un aspetto importante da tenere presente è che le modifiche apportate non sono definitive e possono essere sempre annullate. Se ci si rende conto che un'inquadratura non risulta soddisfacente, è possibile tornare indietro e ripristinare il video all'originale seguendo questi semplici passaggi:

Accedere al pannello di modifica Selezionare Ripristina originale

Questo offre la possibilità di sperimentare senza il timore di compromettere il video originale.

