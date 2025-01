Una collezione di iPod di Karl Lagerfeld all'asta: scopri i dettagli dell'evento Sotheby's

La casa d'aste Sotheby's ha annunciato un'asta che suscita grande interesse tra gli appassionati di moda e tecnologia: una selezione di oltre 300 iPod appartenuti al celebre stilista Karl Lagerfeld. Quest'evento rappresenta non solo un'opportunità per collezionisti, ma anche una finestra sul mondo personale e creativo di Lagerfeld, scomparso nel 2019. Gli oggetti in vendita offrono uno spaccato della sua vita quotidiana e dei suoi gusti musicali.

La collezione di Karl Lagerfeld: un patrimonio di tecnologia e stile

Karl Lagerfeld, noto designer tedesco, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda, e la sua collezione di iPod è testimone di questo amore per il design anche nell'ambito tecnologico. Gli iPod all'asta non sono semplici dispositivi, ma pezzi unici. Tra le offerte, ci sono modelli decorati in modo esclusivo e alcuni rari iPod di prima generazione. Ogni dispositivo è stato caricato con una selezione di brani musicali scelta dal designer, rendendo ogni iPod non solo un oggetto tecnologico, ma anche un'esperienza personale e artistica.

Il graphic novelist Warren Ellis ha raccontato come Lagerfeld avesse una "nanny per iPod", una figura incaricata di digitalizzare la sua vasta collezione musicale e di curare l'aggiunta di nuove tracce nei dispositivi. Questo approccio gli ha permesso di accumulare una quantità impressionante di iPod, oltre trecento, trattandoli come se fossero cassette, un modo di vivere la musica che riflette la sua personalità e il suo amore per l'arte sonora.

Gli altri dispositivi Apple di Lagerfeld

Oltre agli iPod, l'asta include anche altri dispositivi Apple che rivelano ulteriormente le abitudini e le passioni di Lagerfeld. Tra di essi, si trovano iPad, utilizzati dal designer come sketchbook digitali e diari. Questi strumenti tecnologici erano fondamentali per il suo processo creativo, poiché gli permettevano di registrare idee e schizzi in modo immediato e pratico.

Nonostante avesse diversi iPhone, Lagerfeld aveva una preferenza singolare: evitava di utilizzare l'email, preferendo comunicazioni scritte a mano. Questa scelta potrebbe sembrare anacronistica per alcuni, ma dimostra come il maestro della moda avesse un approccio unico alla comunicazione e alla creatività.

L'asta di Sotheby's: un'occasione imperdibile

L'asta di Sotheby's fa parte di una vendita più ampia del patrimonio di Lagerfeld, che offre oltre 200 lotti. Questo evento non solo consente di acquistare pezzi rari e unici, ma anche di immergersi nel mondo personale e professionale di un'icona della moda. La chiusura dell'asta è prevista per il 31 gennaio, offrendo a collezionisti e appassionati l'opportunità di assicurarsi un pezzo della storia di Lagerfeld.

La vendita non si limita agli oggetti di uso quotidiano, ma comprende anche elementi iconici che riflettono l'estetica innovativa e l'approccio sperimentale di Lagerfeld. Ogni articolo in vendita racconta una storia, offrendo a chi partecipa all'asta l'opportunità di possedere un pezzo della vita di uno dei più grandi stilisti della nostra epoca.