Un jukebox vintage reinventato: ecco il progetto creato con Raspberry Pi 4

Un appassionato maker ha portato in vita un jukebox degli anni '50 utilizzando un Raspberry Pi 4. Questo progetto, ideato da Siuengr, rappresenta un'eccitante fusione di hardware e software, ricreando l'atmosfera nostalgica di questi iconici dispositivi musicali. Attraverso un design attento e l'uso di tecnologia moderna, si è riusciti a realizzare un jukebox funzionante, completo di gettoniera e pulsanti per la selezione dei brani.

Dettagli del progetto

Al centro di questa creazione si trova un Raspberry Pi 4, un mini computer noto per la sua versatilità, connesso a un monitor da 32 pollici che funge da schermo principale. L'involucro è stato meticolosamente costruito da zero, arricchito con artwork personalizzato che richiama il look retrò tipico dei jukebox. L’interfaccia software è stata progettata per dare vita a una skin personalizzata, rendendo l’esperienza utente simile a quella di un vero jukebox vintage.

Funzionalità avanzate e design accattivante

Oltre ad sembrare autentico, il jukebox è dotato di funzionalità complete. Un elemento distintivo è la gettoniera funzionante che permette di inserire monete, riproducendo l'esperienza tradizionale del jukebox. Grazie a diversi pulsanti etichettati situati sul frontale, gli utenti possono scegliere i brani da un ampio menu, rendendo l’interazione semplice e divertente. Anche l'insegna luminosa superiore offre un tocco di personalizzazione, poiché può essere decorata con grafica varia, a seconda dei gusti dell'utente.

La tecnologia alla base

Il Raspberry Pi 4 non solo gestisce la riproduzione musicale, ma controlla anche la gettoniera e una striscia LED RGB che illumina il frontale del jukebox. Per la parte musicale, Siuengr ha optato per il software Fruitbox, noto per la sua capacità di emulare le esperienze sonore classiche. La skin personalizzata non è solo un abbellimento, ma rende l'interfaccia utente super intuitiva, richiamando alla mente i jukebox storici.

Un progetto replicabile per appassionati

Sebbene Siuengr abbia scelto Fruitbox per il suo jukebox, va sottolineato che il progetto è così flessibile che può essere riprodotto anche con un'applicazione personalizzata su Raspberry Pi OS. Questo aspetto evidenzia ulteriormente la versatilità del Raspberry Pi come piattaforma per progetti maker. Con l’unione di elettronica, programmazione e design, chiunque dotato di inventiva può trarre ispirazione e dare vita a una propria versione di questa creazione.

Per tutti gli appassionati interessati a esplorare questo progetto, Siuengr ha pubblicato un video dimostrativo su YouTube, affiancato da un thread su Reddit dove condivide ulteriori dettagli e suggerimenti. La comunità dei maker può quindi seguire le sue orme, replicando o modificando il progetto per adattarlo ai propri hobby e alle proprie idee.