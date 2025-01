Tsmc registra utili record nel 2024, spinta dall'intelligenza artificiale e dalla domanda mondiale

Tsmc, il colosso taiwanese dei semiconduttori, ha annunciato risultati finanziari straordinari per il 2024, battendo le stime degli analisti grazie a una crescente domanda di chip per intelligenza artificiale. Con un utile netto di 374,7 miliardi di dollari taiwanesi, pari a 11,4 miliardi di dollari USA, l'azienda ha segnato un incremento del 57% rispetto all'anno precedente. Un’ottima notizia per il settore, che registra una ripresa sopratutto per le aziende tech, in particolare quelle leader come Microsoft, Amazon, AMD, NVIDIA e Apple.

Crescita costante e risultati del quarto trimestre

I risultati del quarto trimestre di Tsmc sono stati eccezionali, con un aumento del 38,8% nei ricavi netti, che hanno raggiunto 868,46 miliardi di dollari taiwanesi. Questo impulso ha superato ampliamente le aspettative degli esperti, evidenziando come la fornitura di chip per dispositivi come iPhone e Mac siano cruciali per la crescita dell'azienda. I ricavi annuali hanno toccato 1,2 trilioni di dollari taiwanesi, segnando un aumento del 40,5%. Il panorama attuale dimostra quindi un contesto eccezionale in cui la tecnologia e la domanda di intelligenza artificiale si intrecciano, portando a un'espansione significativa per l’azienda.

Ottimismo per il futuro e previsioni di crescita

C.C. Wei, presidente e CEO di Tsmc, durante una recente conferenza ha espresso ottimismo riguardo al 2025, affermando che l'azienda attende un nuovo anno all'insegna della crescita robusta, sostenuta dall'aumento continuo della richiesta di chip IA. Wei ha anche previsto che i ricavi, in termini di dollari USA, potrebbero crescere tra il 20% e il 25%, riflettendo un andamento molto positivo nonostante le sfide attuali. Queste affermazioni rivelano una strategia aziendale orientata verso l'innovazione e l'adattamento alle nuove richieste del mercato.

Le sfide geopolitiche e l'espansione globale di Tsmc

Nonostante i risultati brillanti, Tsmc deve affrontare una serie di complessità geopolitiche, principalmente legate alle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Recentemente, gli Stati Uniti hanno intensificato i controlli riguardanti le esportazioni di chip avanzati, mirati a limitare le capacità tecnologiche della Cina. C.C. Wei ha sottolineato che, sebbene queste misure siano attualmente gestibili, l'azienda sta monitorando attentamente quali potrebbero essere gli effetti a lungo termine. Inoltre, si prevede che Tsmc richieda permessi speciali per fornire chip ai clienti non direttamente coinvolti in progetti legati all'intelligenza artificiale.

Parallelamente, Tsmc sta aumentando la propria capacità produttiva al di fuori di Taiwan per diversificare la sua presenza globale. Con l'ampliamento delle strutture produttive in America, Giappone e in programma anche in Europa, l’azienda sta rafforzando la sua operatività internazionale. Negli Stati Uniti, Tsmc beneficerà di circa 6,6 miliardi di dollari in finanziamenti per la costruzione di fabbriche all’avanguardia in Arizona. Questa espansione rappresenta una mossa strategica per garantire un flusso costante di forniture a livello globale e per rafforzare la posizione di Tsmc nell'economia mondiale dei semiconduttori.

Infine, C.C. Wei ha evidenziato l'importanza della comunicazione con le autorità americane attuali e future, evidenziando che il dialogo aperto è essenziale al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo cruciale di Tsmc nel settore tecnologico internazionale.