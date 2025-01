Trump e l'industria tech: investimenti miliardari in arrivo dall'America

Durante un comizio tenutosi alla Capital One Arena di Washington D.C., Donald Trump ha fatto importanti dichiarazioni riguardo a ingenti investimenti che alcune delle più grandi aziende tecnologiche si apprestano a effettuare negli Stati Uniti. Tra i nomi citati, quello di Tim Cook, CEO di Apple, ha suscitato particolare attenzione per i progetti futuri della multinazionale.

Il discorso di Trump ha evidenziato come l'elezione abbia fungito da catalizzatore per interessi economici, con promesse di investimento che, a suo dire, segneranno un'epoca di crescita per il settore manifatturiero americano. "Ho parlato con Tim Cook di Apple e lui ha confermato che l'azienda sta progettando un investimento massiccio negli Stati Uniti", ha dichiarato il presidente. Questo impegno arriva in un contesto in cui Apple ha già investito notevoli somme nel mercato statunitense, come dimostrano i 200 milioni di dollari diretti a Corning, una società che realizza materiali per display.

Apple e il suo legame con gli Stati Uniti

Tim Cook ha più volte ribadito che Apple non avrebbe potuto avere origine in un altro Paese. In varie occasioni, ha esaltato il patriottismo della sua azienda, affermando: “Amiamo questa nazione. Siamo patrioti. È il nostro Paese e qui vogliamo creare il maggior numero di posti di lavoro possibile”. Tuttavia, la realtà attuale vede la maggior parte dei dispositivi Apple, come iPhone e Mac, prodotti in Cina. La firma del Chips Act nel 2022 da parte del presidente Biden ha rappresentato un passo significativo, introducendo sussidi per la produzione di chip negli Stati Uniti e incentivando investimenti strategici come crediti d'imposta e fondi per la ricerca sui semiconduttori.

Nuove opportunità di produzione negli Stati Uniti

TSMC, un attore chiave nel settore della produzione di semiconduttori, ha già avviato attività legate alla produzione di chip per Apple presso la nuova fabbrica in Arizona. Questa struttura è prevista per diventare operativa nella prima metà del 2025, sebbene attualmente ci siano normative di Taiwan che limitano la produzione all'estero delle tecnologie all'avanguardia. Questo cambiamento potrebbe segnare una svolta nell'approccio di aziende come Apple riguardo alla localizzazione della produzione, creando opportunità significative per l'occupazione negli Stati Uniti.

Gli investimenti delle multinazionali nel futuro politico

Le donazioni per l'insediamento di Trump non provengono solo da Apple, ma anche da una serie di grandi aziende come Amazon, Meta, Uber e altre multinazionali. Il supporto finanziario di giganti come Goldman Sachs, Bank of America, Toyota e Ford mette in evidenza l'importanza che queste corporation attribuiscono a relazioni positive con l'amministrazione. Questa rete di alleanze potrebbe influenzare notevolmente le politiche nazionali e le scelte economiche, in special modo in un periodo di crescente attenzione verso la riqualificazione della produzione interna.

Nel panorama attuale, l'interesse congiunto di aziende tecnologiche e automobilistiche verso Washington D.C. illustra un'interessante intersezione tra economia e politica, rivelando come gli sviluppi virtuali possano avere ripercussioni concrete sul mercato del lavoro e sull'economia nazionale nel suo complesso. Le prossime mosse delle multinazionali rimarranno sotto osservazione per valutare come contribuiranno a definire il futuro economico degli Stati Uniti.