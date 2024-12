Toyota: Cue stabilisce un nuovo record mondiale di tiro nel basket con un canestro eccezionale

Nel mondo della tecnologia e dello sport, l’innovazione continua a sorprendere. Di recente, il robot umanoide di Toyota, denominato Cue, ha conquistato il suo secondo titolo nel Guinness World Records, realizzando un canestro da oltre 24 metri di distanza. Questo straordinario evento si è svolto a Nagakute, in Giappone, e segna un altro passo significativo nel campo della robotica applicata allo sport.

Un tiro da record: il successo di Cue

Il robot Cue ha compiuto una prodezza incredibile, segnando un canestro da ben 80 piedi e 6 pollici, equivalenti a circa 24,38 metri. Questo tiro, avvenuto durante una dimostrazione di abilità, non è stato immediato: il primo tentativo è andato a vuoto, mostrando come anche le macchine possono sperimentare fallimenti. Tuttavia, il vero trionfo è arrivato al secondo lancio, quando Cue ha centrato il bersaglio con una precisione notevole, sorprendendo gli spettatori e il pubblico a casa.

La realizzazione di questo record è stata possibile grazie all'approccio innovativo che Toyota ha adottato. I programmatori hanno integrato sistemi di intelligenza artificiale nel robot che gli permettono di correggere in tempo reale errori legati alla postura e alla potenza del tiro. Questi aggiustamenti dinamici hanno reso Cue un atleta robotico, capace di apprendere dai propri tentativi per migliorare continuamente le proprie performance.

La storia di Cue e la sua evoluzione

Nato nel 2017 grazie alla collaborazione di alcuni volontari di Toyota, Cue ha fatto il suo debutto nel mondo del basket nel marzo 2018, durante una partita dell'Alvark Tokyo, una squadra giapponese di basket professionistico. Questa prima apparizione ha suscitato molto interesse e ha contribuito a far conoscere il robot al grande pubblico, che ha rapidamente iniziato a seguirne le gesta sui social media.

Il robot ha vissuto nel corso degli anni un continuo processo di sviluppo e affinamento. A maggio 2019, la terza generazione di Cue ha conseguito il suo primo Guinness World Record, stabilendo il primato per il maggior numero di tiri liberi consecutivi realizzati da un robot umanoide, con un incredibile totale di 2.020 tiri a segno. Questo traguardo ha messo in evidenza non solo l'abilità tecnica di Cue, ma anche l'efficacia dell’ingegneria robotica impiegata nella sua costruzione.

L'interesse per Cue è aumentato nel tempo, e con esso le aspettative sul suo possibile impiego in contesti sportivi. Grazie ai progressi nella robotica e nell’intelligenza artificiale, Cue ha perfezionato la sua tecnica nel tiro da tre punti, nel palleggio e soprattutto nei tiri liberi, diventando un simbolo dell'innovazione nel basket.

Un futuro luminoso per la robotica sportiva

Il successo di Cue non rappresenta solo una vittoria per Toyota, ma anche un significativo passo avanti per il settore della robotica applicata allo sport. La possibilità di utilizzare robot per migliorare le tecniche di tiro e trasformare l'allenamento di atleti umani potrebbe cambiare il volto del basket come lo conosciamo. Grazie a Cue, si aprono scenari futuri emozionanti, dove l'interazione tra uomo e macchina potrà portare a risultati ancora più straordinari.

In attesa di scoprire quali traguardi Cue raggiungerà in futuro, il mondo del basket e gli appassionati di tecnologia continueranno a monitorare con interesse l'evoluzione di questo eccezionale robot, esperto nel realizzare canestri incredibili.