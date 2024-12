Tim aumenta i costi delle offerte Timvision con Dazn: ecco cosa c'è da sapere e come recedere

Nelle ultime ore, Tim ha comunicato un incremento dei costi mensili per alcune delle sue offerte Timvision contenenti il servizio Dazn. Questa decisione avrà impatto sia sui clienti che utilizzano il servizio tramite rete fissa, sia su quelli che si avvalgono della rete mobile. L'azienda ha delucidato che tale rimodulazione è stata approntata a causa di necessità economiche legate all'evoluzione delle condizioni di mercato. Di seguito, tutte le informazioni utili riguardanti queste modifiche contrattuali e le modalità per esercitare il diritto di recesso.

Rincari sulle offerte Timvision: quali sono i piani interessati

L’adeguamento dei costi interesserà due specifici pacchetti: Timvision Gold e Timvision Calcio e Sport. Entrambi gli abbonamenti subiranno un incremento di 4 euro al mese, IVA inclusa. La modifica entrerà in vigore con il primo rinnovo successivo al 26 gennaio 2025 per i clienti di rete mobile, mentre per quelli di rete fissa, il rincaro sarà applicato dal 1° febbraio 2025.

Per garantire trasparenza, Tim ha avviato una campagna d’informazione verso tutti i clienti coinvolti. I clienti con abbonamento di rete fissa verranno avvisati tramite un messaggio specifico nella fattura di dicembre 2024, mentre i clienti di rete mobile riceveranno un sms che inizierà a essere inviato dal 15 dicembre 2024. L'azienda sottolinea l'importanza di questo avviso, considerandolo un passaggio cruciale per consentire agli utenti di essere sempre informati sulle proprie opzioni contrattuali.

Diritti dei clienti: come esercitare il recesso senza penali

Qualora i clienti non volessero accettare il nuovo aumento prezzi, Tim consente la possibilità di recedere dal contratto senza alcun costo di disattivazione o penali. Per i clienti di rete mobile, la comunicazione di recesso deve avvenire entro il 25 febbraio 2025. Diversamente, i clienti di rete fissa hanno termine fino al 28 febbraio 2025 per effettuare la stessa operazione.

Le modalità per esercitare questo diritto sono molteplici e l'azienda ha predisposto vari canali. I clienti possono:

Accedere all’ Area Clienti MyTIM ;

; Inviare una comunicazione scritta all’indirizzo Tim – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino ;

; Utilizzare la posta elettronica certificata , inviando un messaggio all’indirizzo DISATTIVAZIONITIMVISIONCLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT ;

, inviando un messaggio all’indirizzo ; Contattare il Servizio Clienti componendo il numero 187 ;

componendo il numero ; Recarsi direttamente in un negozio Tim.

Se si opta per le opzioni di invio postale o PEC, è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Ulteriori informazioni e assistenza

Per maggiori dettagli sulle nuove condizioni contrattuali e su eventuali procedure che riguardano i prodotti in comodato d'uso, Tim invita tutti i clienti coinvolti a consultare i messaggi informativi inviati o a visitare la sezione Tim Informa sul sito ufficiale dell'operatore. Qui, sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie in merito alle fasi da seguire e alle varie opzioni disponibili per gli abbonati di rete fissa e mobile.

Questa modifica dei termini contrattuali è significativa e rappresenta un ulteriore esempio delle sfide economiche che le aziende del settore telecomunicazioni si trovano ad affrontare nel contesto attuale, dove le dinamiche di mercato sono in continuo cambiamento.