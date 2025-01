TikTok guadagna tempo: il Senato statunitense valuta un'ulteriore proroga

La questione di TikTok e del suo futuro negli Stati Uniti si complica sempre di più. Un nuovo disegno di legge, che potrebbe estendere la scadenza del 19 gennaio per la vendita della piattaforma, è pronto per essere discusso dal Congresso. Se approvato, questo provvedimento darebbe un ulteriore margine di manovra all'azienda, permettendole di affrontare le sfide legate alla sua proprietà cinese senza un divieto immediato.

Il disegno di legge di Ed Markey

Il Senatore Ed Markey, del Massachusetts, ha annunciato lunedì dall'aula del Senato la sua intenzione di introdurre l'Extend the TikTok Deadline Act. Questo disegno di legge offre a TikTok un prolungamento di 270 giorni per dismettere i legami con la sua casa madre, ByteDance, al fine di evitare restrizioni operative negli Stati Uniti. Di fondamentale importanza è che questa nuova proposta non abrogerebbe il precedente provvedimento del Congresso, ma piuttosto consentirebbe all'azienda di esplorare ulteriori opzioni di vendita. Con la scadenza iniziale in avvicinamento e le possibilità legali che si riducono, il tempo si sta facendo breve per TikTok.

Intanto, la Corte Suprema degli Stati Uniti si prepara a esaminare se la legge originale, nota come Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, violi il Primo Emendamento in relazione a TikTok. Gli esperti di diritto prevedono che la decisione potrebbe non svolgersi a favore della piattaforma, complicando ulteriormente la situazione già tesa.

Le dichiarazioni del Senatore Markey

Il Senatore Markey ha unitamente sostenuto la proposta di legge iniziale, inserita in un pacchetto di aiuti esteri, e ha riconosciuto nel suo intervento che "TikTok ha le sue problematiche". Tuttavia, ha sottolineato che "un divieto di TikTok avrebbe conseguenze serie per milioni di americani che dipendono dall'app per le loro connessioni sociali e la loro sussistenza economica." Queste osservazioni evidenziano l'importanza della piattaforma, che per molti è diventata un mezzo indispensabile di comunicazione e di lavoro.

In un contesto più ampio, Markey ha collaborato con altri membri del Congresso per presentare un amicus brief alla Corte Suprema a favore di TikTok. Insieme al Senatore Rand Paul e al Deputato Ro Khanna, ha argomentato che il provvedimento legislativo non tiene conto delle garanzie previste dal Primo Emendamento. Nel documento, gli autori hanno sollevato dubbi su come l'argomento principale a supporto della legge – la prevenzione della manipolazione dei contenuti da parte del governo cinese – sembri più una strategia per esercitare controllo sul contenuto dell'applicazione, piuttosto che una misura necessaria e proporzionata.

La questione della protezione dei dati

Un ulteriore punto controverso in merito al divieto di TikTok è legato alla protezione dei dati degli utenti. Il disegno di legge, secondo i parlamentari, non è sufficiente a sostenere un divieto solo sulla base delle preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei dati. Il loro ragionamento evidenzia che il Congresso non ha esplorato opzioni meno drastiche per affrontare le preoccupazioni espresse, suggerendo che potrebbero esserci soluzioni più adeguate per garantire la sicurezza degli utenti senza ricorrere a un divieto assoluto.

Con l'avvicinarsi della scadenza del 19 gennaio e il dibattito in corso al Congresso, il futuro di TikTok negli Stati Uniti appare ancora incerto. La decisione di concedere ulteriore tempo per la vendita avrà rilevanza non solo per l'app, ma per milioni di americani che la utilizzano quotidianamente. La situazione continua a evolvere, mantenendo l'attenzione di ogni osservatore sul risultato che emergerà dai corridoi del potere legislativo.