TikTok a rischio: come scaricare i tuoi video prima del possibile divieto negli Stati Uniti

L'attenzione dei creator di TikTok è rivolta a un possibile divieto dell'app negli Stati Uniti, previsto per il 19 gennaio 2025. Con l'incertezza sul futuro della piattaforma, molti utenti si affrettano a trovare soluzioni per scaricare i loro contenuti. Questo articolo esplorerà i metodi più efficaci per salvare i video creati su TikTok, permettendo agli utenti di preservare il loro lavoro in caso di chiusura della piattaforma.

L'ansia dei creator di TikTok

In questi giorni, la bolla di TikTok è in fermento. Creatori influenti e utenti occasionali esprimono preoccupazione per una possibile chiusura dell'app negli Stati Uniti. Le notizie riguardanti le indagini e le azioni del governo contro l'app di proprietà cinese hanno generato una spinta improvvisa per salvare video e contenuti. Molti creator si stanno preparando a dire addio alla piattaforma con ironiche note di commiato, mentre tentano di capire come recuperare i loro video, alcuni dei quali potrebbero ammontare a centinaia se non migliaia.

Ma come possiamo scaricare i nostri video? TikTok offre ai propri utenti la possibilità di trasferire solo una parte dei propri dati, come informazioni sull’account e cronologia delle visualizzazioni, tramite un download in formato TXT o JSON. Tuttavia, il download dei video non è una funzione accessibile direttamente attraverso la piattaforma, rendendo necessarie soluzioni alternative.

Soluzioni per il download dei video di TikTok

Ai creator viene suggerito di considerare metodi sia gratuiti che a pagamento per il download dei propri video. Queste opzioni variano in termini di facilità d'uso e costi. Un'app molto menzionata è Repurpose.io, che, pur essendo a pagamento, offre diverse funzionalità. Inoltre, esistono metodi più diretti e tecnici, che possono risultare complessi ma sempre gratuiti.

L'opzione a pagamento: Repurpose.io

Repurpose.io è un'app progettata per facilitare il trasferimento dei contenuti tra diversi canali social. Con un costo di 35 dollari al mese o 349 dollari all'anno, questa app ha recentemente limitato le sue funzionalità gratuite. Tuttavia, concede ancora la possibilità di scaricare fino a 10 video gratuitamente in un periodo di prova di 14 giorni. Utilizzando questa app, gli utenti possono importare e scegliere dove inviare i video, come Google Drive o Dropbox.

Durante la mia prova con Repurpose.io, il trasferimento di video è stato rapido e senza intoppi, suggerendo che, nonostante un numero elevato di video, l'app gestisce bene anche le transazioni più grandi. Per creator seri, questa app può essere un'ottima soluzione per mantenere il proprio lavoro al sicuro e facilmente accessibile.

L'alternativa gratuita: utilizzare la console di Chrome

Per coloro che non temono di cimentarsi con un po' di codice, c'è un metodo gratuito consigliato da un consulente nel campo. Joanne Moxam ha pubblicato un video su YouTube che spiega passo passo come usare la console del browser Chrome per scaricare i propri video. Prima di tutto, è necessario accedere alla propria pagina profilo di TikTok e attivare la console del browser cliccando il tasto F12. Qui, gli utenti possono inserire del codice che aiuta a caricare tutti i video sulla stessa pagina, permettendo una selezione e un download più efficienti.

Moxam fornisce anche un codice che genera un file CSV contenente i link ai video, che può essere successivamente utilizzato per un download collettivo tramite servizi online come TOKdownload. Questo approccio, sebbene richieda qualche passo tecnico, si è rivelato efficace e completamente gratuito per chi ha bisogno di scaricare numerosi video.

Backup e salvaguardia dei contenuti

È importante ricordare che avere una copia dei propri video è sempre una buona pratica. Durante il tentativo di recupero dei contenuti da TikTok, alcuni utenti potrebbero sentirsi più a loro agio utilizzando app mobili, anche se potrebbero risultare limitate e scomode rispetto a opzioni desktop. In ogni caso, avere un piano di backup per i contenuti prodotti su TikTok è fondamentale, specialmente in un contesto così incerto.

Con il futuro della piattaforma in bilico, adottare misure pratiche per preservare i propri video è un passo necessario per tutti coloro che hanno dedicato tempo e creatività alla realizzazione dei loro contenuti.